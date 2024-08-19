35 متدرباً يختتمون ورشة الإخراج المسرحي بكلباء

المصدر: الشارقة ــ البيان

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اختتمت، أول من أمس في المركز الثقافي لمدينة كلباء، ورشة الإخراج المسرحي التي نظمتها دائرة الثقافة في الشارقة، ضمن دورة عناصر العرض المسرحي التي تنظم سنوياً لتأهيل وصقل إمكانات المشاركين في مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة الذي تنطلق فعاليات دورته الحادية عشرة في27 سبتمبر المقبل.

وبحضور أحمد بو رحيمة مدير إدارة المسرح بالدائرة مدير المهرجان، جرت وقائع اليوم الأخير للورشة التي أشرف عليها الفنان حسن رجب وشارك بها 35 متدرباً.

واشتملت الورشة التي انطلقت 8 أغسطس الجاري، على محاضرات نظرية تعرف خلالها المتدربون على مبادئ ومدارس وأعلام الإخراج، إضافة إلى حصص عملية عدة غطت محاور مثل اختيار وتحليل النص، وإدارة الممثل فوق الخشبة، وصياغة فضاء العرض المسرحي عبر العناصر السمعية والبصرية المتعددة.

وأكد حسن رجب أن برنامجه التدريبي ركز على تمكين المشاركين من الخبرات والأدوات الأساسية لصقل شخصية المخرج المسرحي.