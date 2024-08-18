«توكسيك» ينال جائزة النمر الذهبي بمهرجان لوكارنو

المصدر: جنيف - د ب أ

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حصد الفيلم الروائي «توكسيك» جائزة النمر الذهبي في الدورة الـ 77 لمهرجان لوكارنو السينمائي الدولي بسويسرا.

ويسرد الفيلم، وهو أول فيلم روائي للمخرجة الليتوانية ساولي بليوفايتي، الحياة اليومية لفتاتين تحت ضغط مثاليات الجمال.

وتم تكريم صناع أفلام ألمان عن أعمالهم، التي عرضت خارج المسابقة الرئيسية للمهرجان.

وحازت مجموعة الفنانين الروسية «أتاك 51»، التي يقيم أعضاؤها في باريس، ويمولها منتجون ألمان وروس جائزة النمر الفضي، في مسابقة «نمور الغد» التجريبية عن الفيلم القصير «هيمن أوف ذا بليج».

وتلقى المخرج الألماني فيلي هانز تنويهاً مشرفاً عن فيلمه الروائي الأول «دير فليك»، الذي تم عرضه في مسابقة «صناع أفلام المستقبل» للمخرجين الشباب.