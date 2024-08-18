حريق في مركز تاريخي للفنون وسط لندن

المصدر: لندن - أ ف ب

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اندلع حريق، أمس، في سقف مركز سومرست هاوس التاريخي للفنون الواقع في وسط لندن، ويعمل أكثر من 100 من عناصر الإطفاء على مكافحته، حسبما أفادت دائرة الإطفاء في العاصمة البريطانية.

وأشارت الدائرة في منشور على منصة «إكس» إلى أنه «تم إرسال 20 شاحنة وحوالي 125 من عناصر الإطفاء لمكافحة الحريق في سومرست هاوس».

وأوضحت أن الحريق اندلع «في جزء من سقف المبنى»، الذي يعود تاريخه إلى العام 1796، وأن فرقها واصلت العمل للسيطرة على الحريق.

فيديو

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد من سطح المتحف الواقع على ضفاف نهر التيمز.

وأكدت دائرة الإطفاء أن «سبب الحريق لم يعرف بعد»، وحذرت من أن حركة السير حول المركز «اضطربت مع تدخل عناصر الإطفاء».

وأوضحت أنها تلقت البلاغ الأول قرابة الظهر (11,00 ت غ)، وأن الفرق التي توجهت إلى المكان استعانت بعربتين مزودتين بسلالم ارتفاعها 32 متراً.

وأشار المركز على منصة «إكس» إلى أن سومرست هاوس مغلق بسبب الحريق في جزء صغير من المبنى موضحاً أن كل الموظفين والأفراد الذين كانوا موجودين في المكان بخير.

إطفاء

وأضاف أن عناصر إطفاء لندن وصلوا سريعاً وأنه تم التعامل معهم بشكل وثيق للسيطرة على انتشار الحريق.

وأوضح مدير المركز، جوناثان ريكي، لوكالة الأنباء البريطانية أن الحريق اندلع في الجناح الغربي للمبنى، والذي يضم بشكل خاص مكاتب ولا يحتوي على «أي أعمال» فنية. وفي الجناح الشمالي للمركز معرض كورتولد، الذي يضم مجموعة من اللوحات الشهيرة لفان غوخ، مثل اللوحة الذاتية مع أذنه المغطاة، التي تعود لعام 1889، وإدوارد مانيه وكلود مونيه وبول سيزان.

واشتهر هذا المبنى بعد تصوير أفلام عدة فيه مثل «لف أكشلي»، الذي صور في العام 2003، واثنين من سلسلة أفلام جيمس بوند، وأيضاً «سليبي هلو» لتيم بيرتون في العام 1999.