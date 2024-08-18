قراءات شعرية في النادي العربي «على مقاس العطر»

المصدر: الشارقة - البيان

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نظم النادي الثقافي العربي في الشارقة، مساء أول من أمس، أمسية شعرية بعنوان «على مقاس العطر»، استضاف فيها الشاعرة ابتهال تريتر في قراءة شعرية، مع إطلالة نقدية على تجربتها الشعرية، قدمها الدكتور أحمد عقيلي، وأدارت الأمسية ماريا محيي الدين.

في تقديمها للشاعرة قالت ماريا: «يجمعنا عطر الشعر والبهاء هذا المساء، لنحتفي بالمبدعة ابتهال محمد مصطفى تريتر، وهي صاحبة تجربة شعرية طويلة، ترسخت عبر مسار متواصل من العطاء حاصلة على بكالوريوس الشرف والماجستير في الهندسة الميكانيكية، ونائبة مدير بيت الشعر بالخرطوم (أحد فروع مبادرة بيوت الشعر العربية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة)، وصدرت لها ثلاثة دواوين «الإشارات الخفية» – «على شَفا الجُرح» – «أخيطُ على مقاسِ العطرِ». وقد ازدهت الأمسية بفقرة عزف موسيقي من الثنائي السوري نادين تقي الدين، ومحمود الحناوي.