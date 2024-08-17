مركز جمعة الماجد يقدم دورة في تحليل الأزمات

المصدر: دبي– «البيان»

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أقام مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي، بالتعاون مع مركز لندن للتبادل الثقافي،أمس الخميس، دورة تدريبية بعنوان «تحليل الأزمات وصناعة القرارات». قدمت الدورة الدكتورة هالة المنياوي، استشاري أكاديمي في كلية لندن الثقافية، بحضور 40 مشاركاً ومشاركة من المهتمين في هذا المجال.

تأتي هذه الدورة ضمن فعاليات البرنامج الثقافي الصيفي الذي أطلقه المركز في شهر يوليو الماضي. وتهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية تحليل المخاطر والأزمات التي قد تواجه الأفراد والمؤسسات، وتزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لتطوير خطط استباقية وشاملة للتعامل مع الأزمات.

اختتمت الدورة بتفاعل كبير من المشاركين، حيث تم تبادل الأفكار والآراء، وتمخضت المناقشات عن مجموعة من التوصيات المهمة التي من شأنها تعزيز قدرات المؤسسات والأفراد على مواجهة الأزمات بفعالية أكبر.