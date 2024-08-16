«المرأة ذات الرداء الأسود» بدبي أكتوبر المقبل

المصدر: دبي - البيان

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يستضيف مسرح زعبيل في دبي عرضاً مسرحياً مقتبساً من الرواية الشهيرة «المرأة ذات الرداء الأسود» للكاتبة العالمية سوزان هيل، وذلك من 30 أكتوبر حتى 2 نوفمبر المقبل.ويسافر الحضور في رحلة فريدة مليئة بمشاعر الغموض والخيال والتشويق، من خلال هذا العمل المسرحي، الذي يضفي على المكان مزيداً من الجمال والإثارة.

ويتميز هذا العمل المسرحي بتصاميمه المبهرة، ويأخذ الجمهور إلى عالم غريب برفقة شخصيات يشاركونها البحث عن الحقيقة، في إطار يمزج بين الواقع والخيال.وحققت هذه الرواية شهرة عالمية وحظيت بإشادة النقّاد، كما استحوذت المسرحية على اهتمام أكثر من 7 ملايين شخص عبر مسارح في جميع أنحاء العالم، بفضل الأسلوب الذي يجمع بين المرح والترقّب والخوف. وبعد النجاح المبهر لعرضها السابق في دبي، الذي بيعت تذاكره بالكامل، تعود هذه المسرحية الحائزة جوائز عالمية تلبية للطلب الشديد من محبّيها، ويشارك فيها أعضاء من فرقة «ويست أند» الشهيرة.