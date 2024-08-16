عالم «مدهش» يسدل الستار على دورته الـ25 بعد غدٍ

المصدر: دبي - البيان

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يسدل عالم «مدهش»، أحد أكبر الوجهات الترفيهية والتثقيفية الداخلية التي تُقام سنوياً خلال فصل الصيف، الستار على دورته الأكبر والأكثر تشويقاً بعد غدٍ حيث يحظى الآباء والأمهات والأطفال نهاية هذا الأسبوع بفرصة أخيرة لصنع أجمل الذكريات خلال الدورة الخامسة والعشرين من عالم «مدهش» في القاعات من 3 إلى 8 بمركز دبي التجاري العالمي.

والذي يفتح أبوابه من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساءً حتى يوم الخميس، ومن الساعة 10 صباحاً حتى 12 منتصف الليل من الجمعة إلى الأحد.ويختتم عالم «مدهش»، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، و«دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، مع أكثر من 170 لعبة ومنطقة جذب، وما يزيد على 20 وجهة لتناول المأكولات والمشروبات.

ويمكن للزوار الاستمتاع بمجموعة كبيرة من الألعاب الممتعة، والعروض الترفيهية، وورش العمل التثقيفية، وغيرها الكثير، كما سيحظى الزوار بفرصة لقاء شخصيتي «مدهش» و«دانة» المحبوبتين.ويقدم عالم «مدهش» في الأيام الأخيرة من دورة العام الحالي مجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات.

تجارب جديدة

يضم عالم «مدهش» للمرة الأولى هذا العام مجموعة من الألعاب والتجارب الجديدة، بما في ذلك حديقة الألعاب المطاطية، وأول مخيم صيفي من عالم مدهش على الإطلاق، وباقات احتفالات أعياد الميلاد الجديدة كلياً، ما يضيف المزيد من المتعة إلى تجربة الزوار من الأطفال والكبار على حد سواء.

ويمكن للضيوف الصغار الاستمتاع بأكثر من 100 لعبة أركيد وتجربة بتقنية الواقع الافتراضي، وما يزيد على 40 لعبة وتحدياً ونشاطاً تفاعلياً. وإضافة إلى ذلك، تتوفر الكثير من أنشطة الفنون والحرف، ومناطق ألعاب الصغار، والألعاب المطاطية الانزلاقية، وألعاب المهارات. كما يمكن للزوار أيضاً حضور العروض الترفيهية، والتي تشمل الغناء والاستعراضات الفنية المليئة بالألوان في عطلة نهاية الأسبوع الجاري.

مرح وتعلم

يستمر برنامج ورش العمل التثقيفية في توفير تجارب ملهمة ومفيدة للعقول الصغيرة خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، حيث يتعاون «مدهش» و«دانة» مع جهات حكومية رائدة في مختلف أنحاء دبي، لتسليط الضوء على قضايا مهمة مثل: الإسعافات الأولية، والسلامة من الحرائق، والاستدامة، وإعادة التدوير، والعادات الصحية، وغيرها الكثير. وسيتم استضافة الجلسات القادمة من قبل هيئة الصحة بدبي، واتحاد الإمارات للرياضة للجميع.

مأكولات متنوعة

ويوفر عالم «مدهش» فرصة الاستمتاع بتشكيلة متنوعة من المأكولات مع أكثر من 20 خياراً لتناول الطعام، إضافة إلى إمكانية تناول الطعام بصحبة شخصيتي «مدهش» و«دانة» من خلال تجربة فريدة من نوعها في مقهى «مدهش». وتشكل عطلة نهاية هذا الأسبوع الفرصة الأخيرة لدى العائلات لتجربة روعة عالم «مدهش» وصنع ذكريات لا تُنسى قبل أن يُغلق أبوابه نهاية يوم بعد غد.