5 مناطق ترفيهية في عالم «مدهش» تلبي أذواق الجميع

المصدر: دبي ــ البيان

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يحتفل عالم «مدهش»، إحدى أكبر الوجهات الترفيهية والتثقيفية الداخلية التي تقام سنوياً خلال فصل الصيف، بمرور 25 عاماً على انطلاقه، وتضم هذه الوجهة المميزة خمس مناطق متنوعة جرى تصميمها بهدف إسعاد الأطفال والآباء والأمهات.

ويقدم عالم مدهش، الذي يختتم فعالياته 18 أغسطس الجاري، وتنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ودي إكس بي لايف، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، 170 لعبة ومنطقة جذب تمتد على مساحة 22000 متر مربع في القاعات من 3 إلى 8 بمركز دبي التجاري العالمي.

ويمكن للعائلات الاستمتاع بجميع مناطق الجذب المذهلة، والألعاب الممتعة، والبرنامج الحافل بالعروض الترفيهية، وورش العمل التثقيفية، وغيرها الكثير. وتضم حديقة الألعاب المطاطية في عالم «مدهش» 9 مناطق جذب مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات الفئات العمرية المختلفة. ويمكن للأطفال القفز والانزلاق والاستمتاع بعدد من التجارب.

يستمتع الأطفال من جميع الأعمار بمنطقة «مدهش» الترفيهية، التي تضم أكثر من 100 لعبة أركيد وتجربة بتقنية الواقع الافتراضي، إضافة إلى أكثر من 40 لعبة وتحدياً ونشاطاً تفاعلياً. وتقدم النسخة الجديدة من منطقة ألعاب عالم الحيوان وحديقة البجع المائية تجارب رائعة للأطفال مستوحاة من الحيوانات.

وينتظر الزوار تجربة ملهمة في أول مخيم صيفي من عالم «مدهش»، حيث تم تصميم برنامجين مخصصين للأطفال من سن 4 إلى 8 سنوات، وكذلك للأطفال من سن 9 سنوات إلى 14 سنة، ما يوفر بيئة آمنة وداعمة تتيح لهم التعلّم وتنمية مهاراتهم والاستمتاع بالأنشطة المختلفة وفرص التعلّم التي تهدف إلى تعزيز الإبداع والتفكير النقدي بينهم.

ويستضيف المسرح الرئيسي مجموعة كبيرة ومتنوعة من العروض الترفيهية والمسرحية التي يقوم ببطولتها «مدهش» و«دانة» يومياً حتى 18 أغسطس الجاري. وإضافة إلى ذلك، تواصل مجموعة من ورش العمل التثقيفية التي تقام بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية في دبي تقديم تجارب ملهمة ومفيدة للعقول الشابة.