الأرشيف والمكتبة الوطنية يرسخ القيم الإماراتية في نفوس الطلبة

المصدر: أبوظبي – البيان

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أثرى الأرشيف والمكتبة الوطنية برامجه التعليمية الصيفية بعدد من المواد العلمية المبتكرة والكفيلة بجذب اهتمام الطلبة المشاركين في الفعاليات الصيفية، وذلك بهدف تعزيز قيم الهوية الوطنية والانتماء للوطن والولاء للقيادة الرشيدة، وغرس المبادئ الوطنية في نفوسهم.

وحثهم على اختيار القدوة الحسنة، التي ترسم لهم خريطة الطريق وهم يواصلون مسيرة الوطن، مستعينين بالعديد من الأدوات التعليمية، التي نجحت في جذب الطلبة من مختلف الفئات العمرية. وإسهاماً من الأرشيف والمكتبة الوطنية في التنشئة الوطنية السليمة للأجيال فقد تنوعت البرامج التعليمية الوطنية في موضوعاتها المختلفة، والتي جاءت في مقدمتها مادة «الشيخ محمد بن زايد.. قيادة وريادة».

والتي تقدم معلومات وأفلاماً تسجيلية موثقة من سيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الحافلة بالعطاء والإنجاز والتي جعلت سموه قدوة حسنة للأجيال التي ستحمل راية الوطن نحو مزيد من التقدم والازدهار، بجانب «الهوية الوطنية وممارساتها»، وباقة تعليمية جديدة من «القصص المتنوعة لمسرح العرائس».

والتي يرويها الأطفال بالاستعانة بالدمى التي تمثل الشخصيات الكرتونية الخاصة بالأرشيف والمكتبة الوطنية والتي صنعت لهذا الغرض، والتي صممها الأرشيف والمكتبة الوطنية لتعزيز التعلم والخيال لدى الأطفال، ولرفد الأجيال بمعلومات ثقافية عن تاريخ الإمارات وتراثها، وثقافتها الشعبية.

وأبرز معالمها، وقادتها العظام، والسنع، وتم إثراء البرامج الصيفية بقصة «قيم إماراتية» والتي تزود الطالب بالقيم الإماراتية من وحي شخصية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وما يتمتع به من مبادئ وطنية وقيم وفضائل في مقدمتها التسامح.وقصة «النوخذة ومغاصات اللؤلؤ»، والتي تعود بالطالب إلى ازدهار عصر اللؤلؤ في الإمارات واعتماد سكانها عليه.