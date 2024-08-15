فتح باب المشاركة في «إبداعات المرأة الخليجية» حتى 18 نوفمبر

المصدر: الشارقة - البيان

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تحت رعاية قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة؛ سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، أطلق المكتب الثقافي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة الدورة السابعة من جائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية، وتم الإعلان عن فتح باب المشاركات حتى 18 نوفمبر المقبل.

وتأتي الجائزة دعماً لإبداعات المرأة في الخليج العربي ورؤاها الفكرية في الموضوعات الثقافية والأدبية، وتعزيزاً لدور الأدب الروائي والشعري للمرأة في دول مجلس التعاون، ومساهمة فاعلة في إثراء الأدب الخليجي الحديث، إضافة إلى إذكاء روح التنافس الإيجابي في الإبداع الأدبي بين ذوي الخبرات والتجارب.

وتضم الجائزة ثلاثة مجالات: الشعر، وخصصت هذه الدورة للشعر الفصيح، (الشعر العمودي)، والدراسات النقدية، الأنا والآخر في الأدب الرحلي (أدب الرحلات)، وأدب الطفل، (قصص قصيرة).وأكدت صالحة غابش، رئيس المكتب الثقافي، أن الإنجازات التي حققتها جائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية، جعلها تحتل موقعاً استثنائياً بين الجوائز العربية، وتحقق نجاحاً طيباً ومطمئناً على مسيرتها التي بدأت منذ ثماني سنوات تقريباً، مشيرة إلى أن أهم مؤشرات نجاح الجائزة هو الإقبال على المشاركة فيها، الذي يتزايد عاماً بعد عام من قِبَل أديبات دول مجلس التعاون الخليجي.

وعن جديد هذه الدورة، قالت: بعد النجاح الذي كان يواكب كل دورة ورغبة في تطوير الجائزة، فقد ارتأت الأمانة العامة مشاركة أديبات دولة عربية واحدة في كل دورة، وعليه فستكون الجمهورية العراقية هي الدولة المشاركة في جائزة هذه الدورة ضمن محور واحد، هو: الدراسات الأدبية، والمحور الذي أخذ عنوان «الأنا والآخر في أدب الرحلات».