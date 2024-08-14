«الإمارات للملصق» يبحث لقاء الإبداع والتكنولوجيا

المصدر: دبي ــ البيان

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تنظم ندوة الثقافة والعلوم بدبي الدورة السادسة لمهرجان الإمارات الدولي للملصق في الفترة من 4 إلى 16 نوفمبر المقبل بعنوان «مستقبل الذكاء الاصطناعي: لقاء الإبداع والتكنولوجيا».

وأكد بلال البدور، رئيس مجلس إدارة الندوة أن مهرجان الإمارات الدولي للملصق يعد منصة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعزيز الإبداع، وتفعيل التبادل الثقافي، ومعالجة القضايا المعاصرة، ودفع التغيير الاجتماعي من خلال التصميم المبتكر.

وقال: يتزامن الحدث في كل دورة مع فعاليات أسبوع دبي للتصميم في شهر نوفمبر من كل عام، كما يسلط الضوء على ثيمة أو موضوع مرتبط باستراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة في كل عام. ويسلط المهرجان هذا العام الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في دفع التقدم، وتعزيز الإبداع والتواصل العالمي على المستويات الثقافية.