العربية لغة رسمية في «الكونغرس العالمي للفلسفة»

المصدر: الفجيرة – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجح «بيت الفلسفة» في إصدار قرار من الكونغرس العالمي للفلسفة يعتمد اللغة العربية لغة رسمية، باعتبارها لغة علم ومعرفة. وكان «بيت الفلسفة» قد شارك ممثلاً بنخبة من الفلاسفة من مختلف أنحاء العالم العربي، في الكونغرس العالمي للفلسفة، الذي انعقد في العاصمة الإيطالية روما من 1 إلى 8 أغسطس، (ينعقد مرة كل أربع سنوات في دولة يتم اختيارها، وفق معايير محددة).

إضافة إلى ذلك شارك ممثلو بيت الفلسفة، بوصفه واحداً من الرعاة الرسميين لفعاليات هذا المؤتمر العالمي، في خمس جلسات، ومن ضمنها الجلسة الافتتاحية. وأثنى المشاركون من مختلف دول العالم على الأوراق والمقترحات التي تقدم بها «بيت الفلسفة»، ولا سيما أنها طرحت فكراً تحاورياً يتقبل الآخر، ويجسد القيم النبيلة ويكرس المعاني الإنسانية السامية، ويعبر عن هويته الأصيلة، ويدعو إلى تكامل الحضارات وتفاعلها.

ولم تقتصر مشاركة «بيت الفلسفة» على الجانب الفكري الفلسفي فحسب، بل شملت كذلك تقديم مساهمات قيمة وملموسة، حيث شارك وفد «بيت الفلسفة»، الذي يتألف من أربعة متحدثين يتقنون اللغة الفرنسية والانجليزية والروسية، في جلسات حوارية بناءة مع المشاركين، انطلاقاً من إيمانهم الراسخ بأن الحوار العالمي وتبادل الرؤى والأفكار والثقافة بين مختلف دول العالم هو السبيل إلى تعزيز الفكر التفاعلي البناء والخلاق.

وتقدم مدير بيت الفلسفة، أحمد السماحي باقتراح عاجل ينص على وجوب اعتماد اللغة العربية، بما تنطوي عليه من إمكانات، وبما تمثله من قيمة حضارية متجذرة، لغة رسمية في الكونغرس العالمي للفلسفة، إلى جانب اللغات الرسمية الأخرى المعتمدة، وبدروه أخذ الكونغرس العالمي للفلسفة كل هذه الاعتبارات في الحسبان، ووافق على الاقتراح والتوصية، وتم إقرار اللغة العربية لغة رسمية بين اللغات المعتمدة فيه. .