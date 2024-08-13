فرقة «إيل فولو» في ضيافة دبي 25 أكتوبر

المصدر: دبي ــ «البيان»

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تحيي فرقة «إيل فولو» حفلاً فنياً على مسرح «دبي أوبرا» 25 أكتوبر المقبل، حيث سيقدم الثلاثي «بييرو باروني» و«إغنازيو بوشيتو» و«جيانلوكا جينوبل» أروع أعمالهم خلال هذا الحفل.

وسيعيش الجمهور في دبي تجربة غنية بالتناغم الموسيقيّ الرائع والمؤثرات اللحنية المتنوّعة، حيث يجمع الفنانون الثلاثة بين الأوبرا الكلاسيكية والموسيقى الكلاسيكية الإيطالية وموسيقى «البوب» المعاصرة. ومنذ ظهورها للمرة الأولى في العام 2009، أثبتت هذه الفرقة حضورها الملفت في عالم الموسيقى.

وحقّقت شهرة عالمية واسعة. كما تعاون هذا الثلاثيّ مع فنانين مشاهير، مثل «أندريا بوتشيلي» و«كوينسي جونز» و«باربرا سترايساند»، إضافة إلى فوزهم بالعديد من الجوائز العالمية، بما فيها «جائزة غرامي اللاتينية» و«جائزة بيلبورد للموسيقى اللاتينية». وسيقدم الفنانون مجموعة من أشهر أغنياتهم، مثل Grande Amore وO Sole Mio وIl Mondo، بمشاركة أوركسترا من 21 عازفاً.