«جناح الإمارات».. منصة عالمية للطاقات الشبابية والتبادل الثقافي

المصدر: البندقية - «البيان»

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يقدم شباب دولة الإمارات في الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في بينالي البندقية، صورة مشرفة للضيافة العربية الأصيلة للزوار من جميع أنحاء العالم.

وذلك في الوقت الذي تجذب فيه رحلات الفنان الإماراتي عبد الله السعدي الزوار في معرضه تحت عنوان «أماكن للذاكرة.. أماكن للنسيان» الذي ينطلق تحت إشراف القيّم الفني طارق أبو الفتوح في بينالي البندقية.

وقالت ليلى بن بريك، مديرة الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية: «قدم الشباب عبر برنامج التدريب في البندقية رحلة ثقافية للزوار تظهر جانباً من الفنون الإماراتية من خلال دورهم كسفراء للضيافة العربية الأصيلة التي تشتهر بها دولة الإمارات.

وقد تفاعل الشباب بشكل كبير مع الزوار وتحدثوا عن إنجازات الدولة وعن تطورها في جميع القطاعات ومنها القطاع الفني، كما قدموا أفكاراً جديدة خلال ورش العمل الفنية وأظهروا طاقاتهم الابداعية».

ويستمر البرنامج في تعزيز التواصل بين المجموعة المتنوعة من المتدربين الشباب بهدف دعم الإبداع والتعاون وتبادل المعرفة، وإيجاد منصة عالمية لتبادل المعرفة والإلهام بين الفنانين والقيمين، ومنذ انطلاقه استقبل البرنامج 250 شاباً إماراتياً ومن المقيمين الذين عاشوا في دولة الإمارات على مدى فترة طويلة، ويعمل العديد منهم حالياً بنجاح في القطاع الثقافي.

وقد أصبح هذا العام برنامج التدريب أكبر وأكثر تنوعاً من ذي قبل، حيث تضم كل مجموعة من المتدربين طلاباً ومحترفين شباباً من دولة الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا.

يوفر برنامج التدريب في البندقية فرصة مثالية للطلاب والمهنيين الشباب للخوض في تجربة عملية لمدة شهر في مدينة البندقية، يشرفون من خلالها على العمليات اليومية للجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في المعارض الدولية للفنون والعمارة في بينالي البندقية. هذا البرنامج متاح للإماراتيين والمقيمين الذين عاشوا في دولة الإمارات على مدى فترة طويلة ويبلغون الـ 21 عاماً فما فوق.

وممن لديهم اهتمامات أو خلفية في مجالات الفنون، أو العمارة، أو الدبلوماسية، أو العلاقات الدولية، أو في تمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة في محفل عالمي مهم، وفي 19 الشهر الحالي سيستقبل الجناح طلبات انضمام المتدربين للمشاركة في المعرض الدولي للعمارة في البندقية، والذي يمتد من مايو إلى نوفمبر 2025.

يضم البرنامج دورات تعليمية معمقة حول دولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع أفضل المؤسسات الثقافية لتمكين المتدربين من التفاعل بطلاقة مع محتوى المعرض في البندقية، فضلاً عن عملهم في البندقية جنباً إلى جنب مع متدربين إيطاليين مختارين من جامعة كافوسكاري المرموقة لتعزيز التبادل الثقافي والمعرفي.

وقد افتتح المعرض الدولي للفنون في بينالي البندقية 20 أبريل الماضي أبوابه للزوار بمشاركة دولية واسعة تضم الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة و87 مشاركة من دول العالم، وتستمر فعالياته حتى 24 نوفمبر المقبل.