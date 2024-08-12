فعاليات ترفيهية احتفاءً بـ 25 عاماً على إطلاق شخصية «مدهش»

المصدر: دبي - البيان

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تحتفل شخصية مدهش المحبوبة في دبي هذا العام بمرور 25 عاماً على ظهورها لنشر المرح والبهجة في مختلف أنحاء المدينة، وذلك من خلال برنامج مليء بالاحتفالات والمفاجآت المميزة والسحوبات الضخمة التي تقام خلال «مفاجآت صيف دبي».

وتجسد شخصية مدهش التي تم إطلاقها للمرة الأولى في صيف عام 1999، الطبيعة الديناميكية لمدينة دبي وهي مستوحاة من شمس المدينة الساطعة. وبعد 25 عاماً، لا يزال مدهش معروفاً ومحبوباً لدى الجميع كرمز للبهجة والروح الإيجابية والمغامرة. وتواصل العائلات والأطفال الانطلاق في مغامرات استثنائية مع مدهش طوال العام، مدفوعين بالفضول والمرح وقوة الخيال.

وتحتفل مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بمرور 25 عاماً على إطلاق شخصية مدهش من خلال آلاف الأنشطة التي يمكن للجميع الاستمتاع بها في مختلف أنحاء المدينة في إطار «مفاجآت صيف دبي»، حيث يمكن لسكان دبي وزوارها الاحتفال بهذه المناسبة الرائعة وصنع المزيد من الذكريات السعيدة مع «مدهش» هذا الصيف من خلال الفعاليات المتنوعة والتجارب الترفيهية والجوائز المذهلة.

سعادة

احتفل عالم مدهش، أحد أكبر الوجهات الترفيهية والتثقيفية الداخلية التي تقام سنوياً خلال فصل الصيف، هذا العام بمناسبة 25 عاماً على انطلاقه من خلال فعالية مميزة في عطلة نهاية الأسبوع، حيث شارك أولياء الأمور والأطفال وعدد من ممثلي وسائل الإعلام، في الاحتفال بالشخصية التي جلبت السعادة والبهجة إلى المدينة على مر السنين.

وتستمر الاحتفالات الرائعة في عالم مدهش الذي يمكن للجميع دخوله مجاناً حتى 18 أغسطس الجاري في إطار أكبر وأفضل موسم له على الإطلاق، والذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة و«دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي. ولا يزال أمام العائلات والأطفال أسبوع آخر لاستكشاف هذه التجربة الاستثنائية في عالم «مدهش» والاستمتاع بالترفيه المتواصل مع أكثر من 170 لعبة ومنطقة جذب، وعروض ترفيهية رائعة، وورش عمل تثقيفية، وغيرها الكثير.

جوائز كبرى

سيحظى شخص واحد من سعداء الحظ بفرصة الفوز بسيارة نيسان إكس - تريل جديدة كلياً عند إنفاق 100 درهم فقط في عالم مدهش حتى 18 أغسطس الجاري.

يقدم مدهش للجميع فرصاً مذهلة للفوز بمنح تعليمية مميزة تبلغ قيمتها الإجمالية 500000 درهم، حيث يمكن لـ 25 شخصاً من سعداء الحظ الفوز بمبلغ 20000 درهم لكل منهم مع منحة مدهش حتى 29 أغسطس الجاري.

ويمكن لمحبي شخصية مدهش الحصول على الملابس والقرطاسية والألعاب والعديد من المنتجات التي تحمل علامة مدهش التجارية في متجر مدهش الأول والوحيد بدبي فستيفال سيتي مول.

ويمكن لعشاق الأفلام المشاركة في الاحتفال بمرور 25 عاماً على ظهور شخصية مدهش من خلال 25 فرصة للفوز بــ 25 جائزة يومياً في جميع دور عرض «روكسي سينما».

ويمكن للعائلات والأطفال ترقب ظهور شخصية مدهش في مختلف أنحاء مدينة دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث يظهر يوم 17 أغسطس الجاري في سيتي سنتر مردف، ودبي فستيفال سيتي مول، ويوم 18 أغسطس الجاري في سيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر الشندغة. وسيظهر مدهش يومي 24 و25 الشهر الجاري في كل من «سيركل مول»، و«سوق التنين»، و«ذا فيو آت ذا بالم»، و«سيتي سنتر معيصم»، و«البرشاء مول»، ليظهر بعدها للمرة الأخيرة خلال «مفاجآت صيف دبي» في مول الإمارات يوم 1 سبتمبر المقبل.