صورة بانورامية لمارسيو كابرال

المصدر: جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم - الدولية للتصوير الضوئي www.hipa.ae

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فازت صورة المصور البرازيلي مارسيو كابرال التي تحمل اسم Pandora 360° بالمركز الأول في فئة الواقع الافتراضي، في مسابقة EIPA، وهي من أكبر مسابقات التصوير البانورامي على مستوى العالم. كما فازت بفئة «الحياة النباتية» في مسابقة The Nature Photography Contest، بالإضافة لعدد من الجوائز والإشادات الأخرى.

وفي عدد شهر أغسطس لمجلة ناشيونال جيوغرافيك العربية، نشرت هذه الصورة الرائعة للمصور البرازيلي مارسيو كابرال، مرفقة بتوصيف دقيق جاء فيه: في هذه الصورة البانورامية التي تم تجميعها من تسع عمليات تعريض ضوئي، نرى مجرة درب التبانة على حقل من زهور «بايبالانثوس» البرية في متنزه «تشابادا دوس فياديروس» الوطني بالبرازيل. وعن الصورة يعلق مارسيو بقوله: كنت ممتناً للفرصة والحظ اللذين أتاحا لي التمتع بهذه اللحظة الفريدة، والوجود في هذا المكان الرائع تحت سماء مرصعة بالنجوم من دون تلوث ضوئي.

مارسيو كابرال هو مصور مناظر طبيعية وبانوراما من البرازيل، وخلال مسيرته المهنية اكتسب سمعة واسعة بفضل أعماله الحائزة على جوائز، والمنشورة في مجموعات من كتب ومجلات السفر والسياحة، كما يقوم بتنفيذ ورش عمل ورحلات تصوير فوتوغرافي في البرازيل وفي البلدان المجاورة. والمُتأمل في هذا العمل الفريد، المعروض بتنوع كبير من التنسيقات والاستخدامات لهواة الاقتناء الفوتوغرافي، على موقع fineartamerica، يجده متميزاً بعبقريته في التكوين الشمولي الجامع لمجموعة من العناصر الأخاذة لتكوين جملة فوتوغرافية بليغة تسعد المشاهدين وتفتح لهم آفاق التأويل والمخيلة والتناولات الجمالية والفلسفية المختلفة.

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