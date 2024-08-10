«كلمة» يصدر كتاب «القوانين والحضارات»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أصدر مركز أبوظبي للغة العربية، ضمن مشروع «كلمة»، الترجمة العربية لكتاب «القوانين والحضارات: القانون الدولي تاريخه وفلسفته» لمؤلفه جوستافو جوتسي، وترجمه د.حسين محمود، وراجع الترجمة د.عز الدين عناية.

ويتناول الكتاب اللحظتين الحاسمتين في أصول الحداثة، الأولى هي ميلاد نظام الدول ذات السيادة، والثانية تأكيد «المهمة الحضارية» لأوروبا. ويناقش الكتاب الشكل الذي اتخذته المهمة الحضارية في عصر ما بعد الاستعمار، ويطرح الأسئلة الآتية: هل من الممكن إيجاد قانون دولي قادر فعلياً، على تعزيز العدالة دون أن يكون أداة لمشروعات «إمبريالية»؟

وهل يمكن أن يكون هناك قانون دولي عالمي حقاً على أساس تعددية الحضارات والنظم القانونية؟ وهل تشكل محاولة توسيع الحكم الرشيد لتشمل بلدان العالم الثالث التحول المعاصر لمهمة الحضارة الغربية؟