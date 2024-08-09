مكتبة محمد بن راشد تنظم جلسة «الخط العربي بين الإبداع والتجديد»

المصدر: البيان

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تنظم مكتبة محمد بن راشد، يوم الاثنين المقبل، جلسة حوارية مميزة بعنوان «الخط العربي بين الإبداع والتجديد»، في تمام الساعة السابعة مساءً، بمشاركة نخبة من الخطاطين المبدعين والمتخصصين في هذا الفن العريق، وذلك بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للخط، وفي إطار حرصها على تعزيز الوعي الثقافي والفني بالمجتمع.

وسيشارك في الجلسة، التي يديرها الإعلامي بدر العوضي، الخطاطة الإماراتية نرجس نور الدين، وزيد الأعظمي، المحاضر والمستشار في الفنون الإسلامية واللغة والفن، والخطاطة الإماراتية مريم البلوشي، لتسليط الضوء على رؤاهم وخبراتهم في مجال الخط العربي.

وتناقش الجلسة، كيفية دمج التقنية الحديثة في هذا الفن التقليدي، والتأثير الإيجابي للتكنولوجيا على تطوير أدوات وأساليب الخط. وسيتم تقديم نبذة عامة عن الخط العربي وأهميته في التراث والثقافة الإسلامية، بالإضافة إلى استعراض أهم مراحل تطوره وأشهر أنواعه.

كما ستركز على الإبداع والتجديد في الخط العربي، وكيف يمكن للفنانين المعاصرين المحافظة على أصالة هذا الفن مع إدخال لمسات جديدة عليه، وعرض نماذج من الأعمال الفنية الحديثة التي تجسد هذا التوجه، إلى جانب التطرق إلى دور الخط العربي في تزيين المباني والمعالم الإسلامية، واستخدامه في مجالات الفن التشكيلي والمعارض الفنية.

علاوة على ذلك، سيناقش المشاركون أهمية تعليم فن الخط للأجيال الجديدة وتوفير برامج التدريب والورش المتخصصة في هذا المجال. وسيتم تسليط الضوء على التحديات التي تواجه فناني الخط العربي في العصر الحديث، بالإضافة إلى الفرص المتاحة لنشر هذا الفن على المستوى العالمي، وكيفية استخدام الخط العربي كوسيلة للتواصل الثقافي بين مختلف الحضارات والأمم.

وتأتي هذه الجلسة، ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها مكتبة محمد بن راشد، بهدف تعزيز الثقافة والمعرفة في المجتمع ودعم المبادرات التعليمية والأدبية، من خلال تقديم منصة مفتوحة للتعلم والنقاش وتبادل الأفكار والخبرات، بما يسهم في إثراء تجربة القراءة ويحفز الحوار الفكري بين الأفراد.

ويمكن للراغبين بحضور هذه الجلسة الحوارية المميزة، التسجيل عبر الرابط التالي:

https://events.mbrl.ae/BetweencreativityandInnovation.

كما يمكنكم الاطلاع ومعرفة المزيد من التفاصيل حول فعاليات وأنشطة المكتبة القادمة من خلال زيارة موقعها الرسمي www.mbrl.ae ومتابعة منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.