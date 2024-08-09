مركز جمعة الماجد ينظم ورشة عمل في «تحليلات غوغل»

المصدر: دبي – البيان

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نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، الأربعاء، ورشة عمل بعنوان «تحليلات غوغل من الأرقام إلى الاستراتيجيات»، قدمتها سامية عايش، المدربة في الإعلام الرقمي، وحضرها 35 مشاركاً ومشاركة من المهتمين. هدفت الورشة إلى تعريف المشاركين بأبرز العناصر التحليلية والكمية المتوافرة، ضمن تحليلات «غوغل»، من أجل التعرف على أداء الموقع الإلكتروني، من حيث الزيارات والمشاهدات، والدول التي يأتي منها الزوار، والوقت الذي يقضيه الزوار على الموقع.

وقد تناولت الورشة مواضيع عدة، من أبرزها: تحليلات غوغل واستعمالاتها في تقييم المحتوى، وأبرز المصطلحات والتحليلات التي يمكن الاطلاع عليها لتقييم الأداء، وبناء الاستراتيجيات والخطط الإعلامية.