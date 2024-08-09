فتح باب التسجيل في «سكة للفنون والتصميم 13»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دبي للثقافة» عن فتح باب التسجيل في النسخة الـ 13 من «مهرجان سكة للفنون والتصميم»، التي ستقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، خلال الفترة من 31 يناير وحتى 9 فبراير 2025، في حي الشندغة التاريخي.

ودَعت «دبي للثقافة» كل المبدعين والفنانين الإماراتيين والخليجيين والمقيمين على أرض الدولة، للمشاركة في المهرجان بأعمالهم المتنوعة في الفنون التشكيلية والرسم والنحت والتصوير والتصميم والجداريات، والوسائط المتعددة وفن الطهي وغيرها، إلى جانب ورش العمل التفاعلية، والعروض الموسيقية والسينمائية، والمحادثات والجلسات الحوارية المتنوعة.

وبدأت الهيئة بتلقي طلبات المشاركة في المهرجان اعتباراً من يوم أمس الخميس، على أن يكون 8 أكتوبر المقبل آخر موعد للتسجيل وتقديم الأعمال، حيث ستتولى لجنة من الخبراء والفنانين عملية فرز الطلبات.

وتستهدف الدعوة المفتوحة كل الفنانين الرواد والناشئة في الإمارات والخليج سواء كانوا يعملون بشكل فردي أو ضمن جماعات فنية، ويشترط على المشاركين في المهرجان تقديم أفكار مميزة، تعكس توجهاتهم ووجهات نظرهم وثراء المشهد الفني المحلي، واستخدام مواد صديقة للبيئة، خلال تنفيذهم للأعمال الفنية، إضافة إلى أن تكون الأعمال أصلية وحديثة، ولم يسبق أن تم إنتاجها من قبل أو عرضها.

وتسعى «دبي للثقافة» من خلال «مهرجان سكة للفنون والتصميم» إلى توفير منصة مبتكرة تجمع شتى أنواع الفنون، وتحتفي في الوقت ذاته بالمواهب الرائدة والناشئة والفنانين الشباب من الإمارات والخليج.

يشار إلى أن نسخة المهرجان الماضية نجحت في استقطاب أكثر من 162 ألف زائر، تابعوا مجموعة الأعمال، التي زينت بيوت حي الشندغة التاريخي.