اختتام ورشة السينوغرافيا في كلباء

المصدر: الشارقة - البيان

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اختتمت الأربعاء، في المركز الثقافي بمدينة كلباء، فعاليات ورشة السينوغرافيا، التي نظمت في إطار البرنامج التدريبي السنوي الذي تقيمه دائرة الثقافة تحت عنوان «دورة عناصر العرض المسرحي»، ويهدف إلى تعزيز خبرات الهواة المتقدمين للمشاركة في مهرجان المسرحيات القصيرة الذي ينظم في الفترة من السابع والعشرين من سبتمبر إلى الأول من أكتوبر.

وبحضور أحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة مدير المهرجان، عرض المشاركون في الورشة التي أشرف عليها الفنان وليد عمران، ثلاثة مجسمات لمناظر مسرحية قاموا بتصميمها تطبيقاً لما تعلموه من الورشة، عكست تلك المجسمات بخاماتها وألوانها وتكويناتها الهندسية بيئات ثلاثة مشاهد مسرحية متخيلة. وأكد عمران أن الورشات الثلاث التي تتضمنها دورة عناصر العرض المسرحي «التمثيل والسينوغرافيا والإخراج» تتكامل لصقل قدرات المتدربين وإثراء مهاراتهم.