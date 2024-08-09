شلة وأبيات عذبة في مجلس أدبي بدبا الحصن

المصدر: دبا الحصن – البيان

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استضاف مكتب دائرة الثقافة بدبا الحصن، أمس، الشاعر وراعي الشلة أحمد الوشاحي في قراءات شعرية، جاءت في إطار حرص دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية على دعم الشعراء والمثقفين.

وتم خلال الجلسة، التي حضرها محمد صالح السويجي مدير إدارة دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية وعدد من موظفي الدائرة والأهالي، تسليط الضوء على المسيرة الإبداعية للشاعر وأهم المحطات المؤثرة في حياته. واستهلت الجلسة بإشادة الشاعر بجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في دعم المبدعين ورعاية المثقفين والشعراء في مختلف المجالات.

وألقى الشاعر قصيدة على وزن بحر الونة الشعبي، كما تحدث الضيف عن تأثير التواصل الاجتماعي في دعم الشعراء وتحقيق انتشار واسع لهم بين مختلف الفئات العمرية.

وفي محور الحديث عن الشلة الشعرية، وهي أحد الفنون الشعرية المعروفة في منطقة الخليج العربي، أشاد الشاعر بدور دولة الإمارات في دعم هذا النوع الشعري، حيث تعد مسابقة راعي الشلة من أبرز المسابقات في المنطقة وأشهرها على الإطلاق، وكان له أثر كبير في إثراء الساحة الشعرية بمؤدين لهذا الفن الشعري المرموق.