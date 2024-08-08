«صباح جميل» يبث الطاقة الإيجابية عبر أثير إذاعة دبي

المصدر: دبي - البيان

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مزيج من الأخبار المحلية والعالمية والفقرات الترفيهية والنصائح الخفيفة، يقدمها برنامج «صباح جميل» لمستمعي إذاعة «دبي» التابعة لـ«دبي للإعلام».

حيث يأتي الموسم الجديد من البرنامج الذي يطل على الهواء مباشرة من الاثنين حتى الجمعة، محمّلاً بالمعرفة والحيوية التي تبث الطاقة الإيجابية في نفوس الموظفين وأولياء الأمور والأطفال، ما يسهم في منحهم لحظات مليئة بالبهجة والفرح، ليجسد البرنامج عبر تنوعه توجهات «دبي للإعلام» بأن تكون الأقرب إلى الجمهور.

ويتميز الموسم الجديد من البرنامج الذي يبث يومياً في تمام الساعة 7:00 وحتى 9:00 صباحاً، بلغته الجميلة والعفوية التي يخاطب بها الإعلامي إبراهيم استادي وزميلته الإعلامية سلامة السويدي كافة الفئات العمرية، ما يجعله رفيقاً مثالياً للمستمعين في بداية يومهم.

ولا سيما أن البرنامج يطرق عبر فقراته الكثير من القضايا المجتمعية التي تلامس حياة الناس، ويقدم للعائلات والأطفال حلولاً مختلفة تمكنهم من استثمار الإجازة الصيفية، إلى جانب إبقاء المستمع على اطلاع دائم على أحدث المستجدات في عالم التكنولوجيا والثقافة والفن والابتكارات، ويقدم لهم الكثير من المعلومات المفيدة والأخبار الإيجابية من الإمارات والمنطقة العربية والعالم.

كما يستضيف شخصيات بارزة من مختلف المجالات لمشاركة تجاربهم مع المستمعين، وطرح أفكارهم وآرائهم حول مواضيع مختلفة، فضلاً عن إتاحة البرنامج أمام المستمعين فرصة المشاركة والتواصل مع الإذاعة عبر الاتصال والرسائل النصية القصيرة، والتعبير عن آرائهم ومواهبهم المختلفة، ما يمنح البرنامج تفرداً وخصوصية.

ولفتت سلامة السويدي، مدير إذاعة دبي إلى أن البرنامج يقوم على التنوع والعفوية والتفاعل المباشر مع الجمهور.

وقالت: على مدار مواسمه الماضية تمكن «صباح جميل» من تأسيس قاعدة جماهيرية واسعة بفضل تفاعله المباشر معهم، وما يتضمنه من فقرات ترفيهية متنوعة ومبتكرة تعزز تواصلهم مع إذاعة «دبي» التي تسعى من خلال البرنامج إلى تهيئة بيئة إيجابية تعكس روح دبي وحيويتها وتنوعها الثقافي والاجتماعي، فضلاً عن تمكين كافة الفئات العمرية من التعبير عن آرائها والتفاعل مع البرنامج بصورة عفوية.

ومن جهته، أشار الإعلامي إبراهيم استادي إلى أن جذب المستمع إلى البرنامج يمثل أولوية بالنسبة للمذيع والإذاعة على حد سواء، قائلاً إن ذلك «يتطلب بذل جهد كبير في عملية إعداد الفقرات، واختيار المحتوى الذي يتناسب مع طبيعة البرنامج، والمحافظة على ألقه واستمراريته».

منوهاً إلى أن تعاون فريق العمل ومتابعته المستمرة لما تشهده الإمارات ودبي من تطورات وفعاليات وأحداث، يساهم في تمكين البرنامج من تقديم وجبة صباحية خفيفة تحمل الكثير من الطاقة الإيجابية.

محتوى جذاب

من جانبه، أكد الإعلامي عبدالله إسماعيل أن عودة البرنامج في موسم جديد تعكس ما يحظى به من قاعدة جماهيرية واسعة. وقال: يمثل «صباح جميل» جسراً للتواصل الفعّال مع الجمهور، ونسعى من خلاله إلى تقديم محتوى متنوع وجذاب يعكس نبض الحياة اليومية ويواكب تطلعات المستمعين.

كما نهدف عبر فقراته المختلفة إلى بث سلسلة من الرسائل الإيجابية والبناءة التي تعزز روح التفاؤل والأمل في كافة فئات المجتمع، وخصوصاً الأطفال الذين يشكلون بتواصلهم وتفاعلهم جزءاً مهماً من البرنامج، لافتاً إلى أن البرنامج يتميز بتنوع فقراته واعتماده على التفاعل المباشر مع الجمهور، وهو ما يمنحه نكهة خاصة.