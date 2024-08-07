"محمد بن راشد للمعرفة": فتح باب التقديم للمشاركة بأسبوع المعرفة في الكويت

المصدر: وام

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دعا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم بالشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالكويت الشباب في دولة الكويت من مواطنين ومقيمين لتقديم طلبات المشاركة في أسبوع المعرفة الذي سيقام في مدينة الكويت في أكتوبر 2024.

ويهدف أسبوع المعرفة الذي سيقام تحت عنوان "تمكين الشباب من أجل اقتصاد مبني على المعرفة" إلى تمكين الشباب الكويتي من خلال تزويدهم بالمهارات والمعرفة المستقبلية للمساهمة في التنمية الوطنية والمشاركة في حوار هادف مع صناع السياسات.

وسيقام الحدث في الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر المقبل، حيث سيعرض خطابات رئيسية وحوارات استراتيجية تمكن المشاركين من التواصل مع صناع القرار والأشخاص المعنيين للخروج بخرائط طريق قابلة للتنفيذ هدفها تعزيز البنية التحتية المعرفية في الكويت وجهود التنمية المستدامة.

وستكون مهلة تقديم طلبات الالتحاق بأسبوع المعرفة في الكويت مفتوحة حتى تاريخ 18 أغسطس الحالي وتهدف لاستقطاب فئة الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً من الشغوفين بالتنمية وخلق الحلول المبتكرة للتحديات الوطنية الحالية وتشجع بشدة الطلبات من الشبَّان والشابات من مختلف الخلفيات بما في ذلك الأشخاص من أصحاب الهمم.

وقال جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.. إن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تتطلع إلى أن يقدم أسبوع المعرفة في الكويت دافعاً جديداً للشباب الكويتي من أجل الإسهام في بناء مجتمع المعرفة وتعزيز المشاركة في مسيرة التنمية المستدامة لبلدهم ونطمح من خلال هذه الفعالية المعرفية الرائدة إلى تمكين المواهب الشبابية الكويتية من امتلاك الرؤى والخبرات المبتكرة التي تسهم في نهضة المجتمع ومعالجة تحدياته.

ورحبت المهندسة إيمان الشراح من المركز الوطني للاقتصاد المعرفي في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالكويت بإقامة أسبوع المعرفة في الكويت وتشجع الشباب على التقدم للمشاركة فيه حيث تتوقع أن يكون الحدث نقطة انطلاق نحو تحقيق خطة التنمية الوطنية الثالثة للكويت ورؤية 2035..وقالت " نهدف من خلال رعاية مواهب وأفكار الشباب الكويتي إلى تشكيل مستقبل تجلب فيه المعرفة مزيدا من الازدهار لدولة الكويت".

وقالت إيما مورلي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت، إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يلتزم بتنمية مهارات شباب الكويت وتزويدهم بالمعرفة والخبرة اللازمة لقيادة مجتمعاتهم ويعتبر أسبوع المعرفة خطوة حاسمة في هذه العملية لأنه يوفر منصة للتعاون والتعلم والقيادة في مجال التنمية المستدامة.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يستضيف أسبوع المعرفة في أكتوبر القادم بالشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية للاستفادة من رؤى مؤشر المعرفة العالمي لمواجهة التحديات التنموية ودعم تحول الكويت نحو اقتصاد قائم على المعرفة بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035 بالإضافة إلى تعزيز المهارات الأساسية والمستقبلية لدى الشباب الكويتي.

يذكر أنه تم تنظيم أسبوع المعرفة سابقا في كل من مصر والأردن حيث كان له دور بارز في تفعيل المساهمات التنموية للفئات الشابة في كلتا الدولتين وإنشاء شبكة واسعة من القادة وصانعي التغيير.