«دورية الليل» تكشف أسرارها

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اكتشف كيميائيون أن الرسام الهولندي رامبرانت كان يصنع ألوانه بعناصر كيميائية للحصول على أصباغ، مثل الذهبي المستخدم في لوحته «دورية الليل»، وفق «ساينس ألرت».

وتوضح الدراسة التي أجراها فريق جامعة أمستردام، اكتشاف مادتين، على عكس الأصباغ المستخدمة في اللوحة، لا تحدث بشكل طبيعي وبالتالي كان لا بد من تحضيرها بشكل خاص للحصول على ألوان جديدة. وكشفت لوحة رامبرانت أن سر ألوانها يكمن في وجود العديد من الأصباغ السامة، كالأصفر الرصاصي، الممزوج بالزئبق والكبريت.