متحف زايد الوطني يطلق موقعه وحساباته الإلكترونية الرسمية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلق متحف زايد الوطني موقعه الإلكتروني وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بما يسهم في تقديم لمحة حول ما يمكن توقعه عند افتتاح المتحف، إلى جانب تسليط الضوء على برنامج المتحف البحثي وما يتضمنه من معارض ومقتنيات وروايات.

ويجسد الموقع الإلكتروني الجديد التزام المتحف بالاحتفاء بالتاريخ الغني، والثقافة وسرد قصة دولة الإمارات. وإلى جانب الموقع الإلكتروني أطلق متحف زايد الوطني حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

والتي تعد مصدراً قيماً للمعلومات، تمكن المستخدمين من التعمق في فهم المتحف، ومقتنياته، وعروضه المتنوعة، مما يسهل استكشاف التراث الثقافي لدولة الإمارات والتواصل معه. تم تصميم المنصات الرقمية لمتحف زايد الوطني وفقاً لأعلى المعايير، لضمان توفير تجربة رقمية شاملة لجميع فئات الجمهور.