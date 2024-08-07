570 عنواناً لـ«أبوظبي للغة العربية» في «المدينة المنورة للكتاب»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استعرض مركز أبوظبي للغة العربية أكثر من 570 عنواناً، من بينها 65 عنواناً جديداً، وذلك خلال مشاركته الأولى في معرض المدينة المنورة للكتاب 2024، الذي انطلق بدورته الثالثة في 30 يوليو الماضي، واختتمت فعالياته أول من أمس بتنظيم من هيئة الأدب والنشر والترجمة في المملكة العربية السعودية، وبمشاركة أكثر من 300 دار نشر من حول العالم.

وجاءت مشاركة المركز في المعرض بهدف تعزيز التواصل الفعال مع الرواد والمعنيين في مجال صناعة الكتاب ومعارض الكتب المتخصصة، وتسليط الضوء على مبادراته، ومشاريعه من بينها مشروع «كلمة» للترجمة، ومشروع «إصدارات»، و«سلسلة البصائر للبحوث والدراسات».

وأكد الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، حرص المركز على المشاركة في معارض الكتاب المتخصصة على مستوى المنطقة، باعتبارها منصات إبداعية تعزز حركة النشر وصناعة الكتاب؛ وقال: تعكس معارض الكتاب مدى ازدهار وتطور المشهد الثقافي في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتعد مشاركة المركز فرصة مثالية لتوطيد العلاقات مع أقطاب صناعة النشر والصناعات الثقافية على الصعيدين العربي والعالمي.