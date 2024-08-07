عروض موسيقية في دبي خلال أغسطس وسبتمبر

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف دبي مجموعة من العروض الموسيقية خلال أشهر أغسطس وسبتمبر، حيث تقام كل أسبوعين عروضاً موسيقية مميزة في مركز الغرير، لفرقتين شهيرتين في دبي، هما «أباوت لاست نايت» و«ذا بوكس تونز»، حيث سيقدمان أروع الأغاني العالمية. ويقام حفل رائع لفرقة «أباوت لاست نايت» 20 أغسطس الجاري.

وتستمر العروض مع فرقة «ذا بوكس تونز» يوم 3 سبتمبر المقبل. وتتميز فرقة «ذا بوكس تونز» بجذورها الإسكتلندية والكندية، وتقوم بأداء أغاني شهيرة لفرقة لينكين بارك. أما فرقة «أباوت لاست نايت»، فتشتهر في دبي بفضل أدائها المذهل لأشهر أغاني موسيقى الروك لكولد بلاي وتايلور سويفت ومايكل جاكسون.