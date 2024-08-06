«ديدبول أند وولفرين» في صدارة شباك التذاكر

المصدر: لوس انجليس ــ أ ف ب

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حافظ فيلم «ديدبول أند وولفرين» على صدارة شباك التذاكر في أمريكا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقاً لأرقام شركة «إكزيبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وحقق أحدث فيلم من سلسلة «مارفل» وهو من بطولة راين رينولدز (ديدبول) وهيو جاكمان (وولفرين) إيرادات بلغت 97 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كذلك، حافظ فيلم «تويسترز» وهو نسخة جديدة من عمل سابق أنتج في العام 1996 يروي أحداثاً عن أعاصير مدمّرة في ولاية أوكلاهوما الأمريكية، على المركز الثاني مع إيرادات بلغت 22,7 مليون دولار.

وجاء في المركز الثالث الفيلم الجديد «تراب» من إنتاج «وورنز براذرز» مع تحقيقه عائدات بلغت 15,6 مليون دولار.

وتراجع إلى المركز الرابع فيلم الرسوم المتحركة «ديسبيكابل مي 4» وحقق إيرادات بلغت 11,3 مليون دولار.

وحل خامساً فيلم «إنسايد أَوت 2» وهو من إنتاج استوديوهات ديزني مع تحقيقه 6,7 ملايين دولار.