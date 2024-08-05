ألحان وترفيه في دبي خلال أغسطس

المصدر: دبي ــ البيان

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تستقطب دبي أبرز مبدعي العالم، ليقدموا على أرضها، وفي مختلف وجهاتها، أعمالهم الفنية، التي تأخذ الجمهور في رحلة مليئة بالموسيقى والألحان والمرح والترفيه.

وتحتضن دبي خلال أغسطس الجاري، مجموعة من الحفلات والعروض الفنية، ومن أبرزها: أمسية استثنائية موسيقية، تشكل الحفل الافتتاحي لمهرجان الموسيقى الصينية، الذي يحمل عنوان «بيكوز أوف يو»، وتستضيفه «كوكا كولا أرينا»، من 24 حتى 25 الشهر الجاري .

ويشارك في العرض مشاهير وفنانون صينيون موهوبون، بمن فيهم «هان هونغ» و«جين رونجي» و«سون نان» و«وانغ تشووشي» و«يو وينوين» و«وانغ ييتاي» و«وانغ تشياومين» و«تشانغ ليانغ ينغ» و«تشانغ شاوهان»، مع الفرقة الأسطورية «شوي مو نيان هوا».

ويقدم النجوم والفنانون الموهوبون على مدار يومين، خلال المهرجان، مزيجاً مبتكراً من الألحان، ليعيش الجمهور معهم تجربةً موسيقية لا مثيل لها.

ويحيي نجم «بوليوود» الشهير شان سي، حفلاً فنياً على مسرح «كوكا كولا أرينا»، في 31 أغسطس الجاري. يحمل الحفل اسم «ليف لوف لاف مع شان سي»، ويتميز بالألحان والإيقاعات النابضة بالحيوية، ويؤدّي خلاله هذا الفنان الأسطوريّ مجموعةً من أشهر أغنياته، التي حفلت بها مسيرته الفنية المتواصلة منذ ثلاثة عقود.

يشتهر شان سي بالتنويع في الأنماط الموسيقية، وبالأبعاد العاطفية لأغنياته، كما حصل على العديد من الجوائز والأوسمة العالمية.

جمهور دبي على موعد أيضاً مع أحدث العروض الضاحكة التي تقدّمها سلسة الكوميديا الشهيرة «ذا لافتر فاكتوري»، خلال الشهر الجاري في الإمارة، والتي تجمع أبرز نجوم الكوميديا في العالم، الذين يحضرون لتقديم عروضهم المباشرة في مواقع مختلفة من المدينة، وتستمر العروض حتى 24 أغسطس الجاري.

ومن الأسماء البارزة التي ستقدم العروض: «جون فوثرجيل» الذي يتصدر عناوين الصحف بنجاحات عروضه في أبرز المواقع في العالم، و«نيكو ييروود» الممثل الكوميدي الحائز على جوائز عالمية، والذي يتميز بطرائفه ذات النكهة الكاريبية.

ويختتم برنامج العروض النجوم «مقداد دولاوالا»، أحد أبرز فناني الكوميديا الارتجالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومؤسس المجموعة الكوميدية الجماعية VDesi Laughs، ومعه سيعيش الجمهور قصصاً قصيرة وحكايات طويلة، لكنها مضحكة، خلال عرض يدور حول فكرة أن الضحك هو ما يجمع الناس بالفعل.