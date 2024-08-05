ذهبية التصوير تلتقط البرازيلي ميدينا «طائراً»

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راكب الأمواج البرازيلي «غابرييل ميدينا»، أصبح صاحب الصورة الأكثر انتشاراً على المنصات الإعلامية، البعض اعتبرها الصورة الأكثر إثارة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، إذ احتفل راكب الأمواج خلال منافسات الدور الثالث بتأهله إلى الدور ربع النهائي في منطقة «تاهيتي» الفرنسية، من خلال حركة استعراضية قفز خلالها ليبدو في الصورة طائراً فوق الماء ويستقر على سحابة في المحيط الهادئ وخلفه لوح التزلج، ليحصل على 9.9 نقاط، وهي أفضل نتيجة في أولمبياد باريس حتى تاريخ كتابة المقال.

صاحب الصورة، مصور وكالة فرانس برس، الفرنسي «جيروم بروييه» قال: الظروف كانت مواتية والأمواج أعلى مما توقعنا، كان «ميدينا» في مؤخرة الموجة وبالكاد أستطيع رؤيته ثم ظهر فجأة أمامي وهو يقفز إلى الأعلى، التقطت أربع صور وكانت هذه واحدة منها، لم يكن التقاط الصورة صعباً، إذ كان الأمر يتعلق أكثر بتوقع اللحظة والمكان الذي سيبدأ فيه غابرييل الموجة. وبحسب «الغارديان» البريطانية فقد ساد اعتقاد في البداية أنها صورة «فوتوشوب» أو ذكاء اصطناعي.

بعد إرسال الصور من الكاميرا إلى محرريه في الوكالة الفرنسية، تلقى «بروييه» ردود فعل سريعة ورائعة على الصورة التي انتشرت كالنار في الهشيم، يقول عن الموقف: لقد كنت أتحقق من هاتفي في الاستراحة التي استمرت ست دقائق بعد التصوير، وفجأة تلقيت الكثير من الإشعارات على وسائل التواصل الاجتماعي واعتقدت أن شيئاً رائعاً يحدث بسبب الصورة التي التقطتها عندما كنت برفقة ستة مصورين موهوبين.

آلاف الناشطين عبر منصات التواصل، وصفوا الصورة بأنها «حدث الأولمبياد الأهم» فيما اعتبرها آخرون أنها صورة العام 2024 في المجال الرياضي. بينما وصفتها مجلة «تايم» بأنها الصورة التعريفية للانتصار في الألعاب الأولمبية الصيفية 2024.

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