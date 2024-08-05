«صونو» للذكاء الاصطناعي.. مؤلفات موسيقية بطريقة عادلة

المصدر: واشنطن ــ د ب أ

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في أعقاب الدعوى القضائية التي أقامتها الرابطة الأمريكية لصناعة التسجيلات الموسيقية، مؤخراً، ضد شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة التي تطور تطبيقات للتأليف الموسيقي باستخدام الذكاء الاصطناعي، مثل شركة أوديو وصونو، اعترفت صونو في شهادة للمحكمة باستخدام مؤلفات موسيقية، تتمتع بحماية حقوق الملكية الفكرية في تدريب تطبيقاتها، لكنها قالت إنها تفعل ذلك بطريقة قانونية، ووفقاً لمرسوم الاستخدام العادل.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن الرابطة أقامت الدعوى ضد أوديو وصونو يوم 24 يونيو الماضي، واتهمتهما بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهما، باستخدام مؤلفات موسيقية محمية.

وفي حين أن مستثمري «صونو» أشاروا مسبقاً إلى أن الشركة الناشئة لم تحصل على ترخيص لاستخدام الأغاني والمؤلفات الموسيقية في تدريب نماذجها، فإنهم لم يقولوا ذلك صراحة، كما فعلت الشركة الآن أمام المحكمة.

وقالت الشركة: «ليس سراً أن عشرات الملايين من التسجيلات والأغاني التي تم تدريب نموذج صونو للذكاء الاصطناعي عليها، تتضمن تسجيلات يمتلك حقوق ملكيتها الفكرية المدعون في هذه القضية». وقال ميكي شولمان الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة صونو، في رسالة منشورة عبر الإنترنت في نفس اليوم «نحن ندرب نماذجنا على تسجيلات موسيقية متوسطة وعالية الجودة، موجودة على المصادر المفتوحة على الإنترنت.

والكثير من المصادر المفتوحة على الإنترنت تحتوي على مواد تتمتع بحماية حقوق الملكية الفكرية، وبعضها مملوك لشركات الإنتاج الموسيقي الكبرى». وأضاف شولمان: إن تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي على بيانات من «الإنترنت المفتوح»، لا يختلف عن كتابة أي طفل لأغنية روك، بعد سماعه لأغنية شهيرة لا تتمتع بحماية الملكية الفكرية. التعلم ليس انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية. لم يكن كذلك في الماضي، وهو ليس كذلك الآن.