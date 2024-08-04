«الحياة العجيبة المختصرة لأوسكار واو» ضمن أفضل 100 كتاب

المصدر: القاهرة - البيان

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حلت رواية «الحياة العجيبة المختصرة لأوسكار واو» في الترتيب الحادي عشر ضمن قائمة أفضل 100 كتاب في القرن الحادي والعشرين، التي أطلقتها نيويورك تايمز.

صدرت الرواية عام 2007، للمؤلف الأمريكي الدومينيكاني جونوت دياز، وعلى الرغم من أنها عمل خيالي، إلا أن الرواية تدور أحداثها بنيوجيرسي في الولايات المتحدة، حيث نشأ دياز، وتتناول تجربة جمهورية الدومينيكان في عهد رافائيل تروخيو.

يروي الكتاب حياة أوسكار دي ليون، وهو صبي دومينيكاني يعاني من زيادة الوزن، ونشأ في مدينة باترسون بولاية نيوجيرسي، وهو مهووس بالخيال العلمي والروايات الخيالية، وبالوقوع في الحب، فضلاً عن اللعنة التي ابتليت بها عائلته لأجيال.

تتضمن الرواية، التي ترويها شخصيات متعددة، قدراً كبيراً من اللغة الإسبانية والألفاظ الجديدة، بالإضافة إلى إشارات إلى كتب وأفلام الخيال والخيال العلمي.

من خلال موضوعها الشامل، وهو لعنة فوكو، فإنها تحتوي أيضاً على عناصر من الواقعية السحرية. وقد تلقت مراجعات إيجابية للغاية من النقاد، الذين أشادوا بأسلوب دياز في الكتابة والقصة المتعددة الأجيال.

استمرت الحياة العجيبة المختصرة لأوسكار واو، في الفوز بالعديد من الجوائز في عام 2008، مثل جائزة دائرة نقاد الكتاب الوطنية، وجائزة بوليتزر للرواية. تركز الرواية على حياة لولا، أخت أوسكار الهاربة، ووالدته، هيباتيا بيليسيا كابرال، وجده أبيلارد. تمتلئ الرواية بالحواشي، والخيال العلمي، وتشبيهات الكتب المصورة، وهي أيضاً تأمل في رواية القصص، والشتات الدومينيكاني والهوية.

يتم سرد معظم القصة من قبل الراوي، الذي يبدو أنه كلي المعرفة، والذي تم الكشف في النهاية أنه يونيور دي لاس كاساس، زميل أوسكار في الغرفة الجامعية، والذي كان يواعد لولا، ويظهر يونيور أيضاً في العديد من قصص دياز القصيرة، وغالباً ما يُنظر إليه على أنه شخصية بديلة للمؤلف.