عروض النيل للموسيقى تصدح في «العلمين»

المصدر: القاهرة - البيان

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شهدت المنطقة الترفيهية بمدينة العلمين الجديدة، أول من أمس، عرضاً جديداً لفرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي، بمهرجان العلمين في دورته الثانية، ضمن برنامج وزارة الثقافة المصرية، المقدم بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، واستمراراً لعروض الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، التي تقدمها بالمهرجان عبر باقة مميزة من عروض الفنون الشعبية والموسيقى العربية لفرقها من جميع المحافظات.

وقدمت الفرقة، بقيادة منال إبراهيم، عرضاً مميزاً، شمل مجموعة من الفقرات منها «الافتتاحية، بسم الله، يا صلاة الزين، على الزراعية، أمدحك، بتناديني تاني ليه، حبيبي يا ولدي، مصر الحقيقة»، وسط تفاعل وإقبال غفير من الجمهور.

ومنذ تأسيسها في خمسينيات القرن الماضي، على يد الفنان زكريا الحجاوي، تقدم فرقة النيل مجموعة من الأغاني الشعبية المصرية الأصيلة، مع توظيف عناصر الموسيقى، من طبول ودفوف مزمار، وغيرها من الآلات الشعبية والإيقاعية، بجانب العروض المستوحاة من حكاوي الريف والسواحل والبدو والصعيد، مع مراعاة اختيار عناصرها بدقة، حفاظاً على أصالتها، ومثلت الفرقة مصر في محافل دولية كثيرة.

العروض الفنية تنفذ بإشراف الإدارة المركزية للشؤون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، الإدارة العامة للفنون الشعبية، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش.

ويعد «مهرجان العلمين»، الأضخم على مستوى الشرق الأوسط، ويشهد هذا العام فعاليات جديدة، تقدم بالمدينة التراثية والمنطقة الترفيهية، تتنوع ما بين الأنشطة المقامة خصيصاً للطفل، ومعارض الحرف التراثية والتقليدية، بجانب مسابقات الموسيقى وعروض الفلكلور، ما يجعله مقصداً سياحياً هاماً لآلاف الزائرين من مصر والعالم.