إطلاق النسخة السادسة من مسابقة الفجيرة الدولية للعزف على البيانو

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة النسخة السادسة من مسابقة الفجيرة الدولية للعزف على البيانو، حيث تشهد هذه النسخة مشاركة واسعة من داخل وخارج الإمارات، لكل الفئات العمرية.

وفتحت الأكاديمية باب التسجيل للمشاركة في المسابقة اعتباراً من 1 أغسطس الجاري وحتى 1 يناير المقبل. وسيباشر العازفون المشاركون تجارب الأداء في 19 يناير المقبل، بحضور لجنة تحكيم دولية ستقيّم أداءهم، وتختار الفائزين خلال حفل توزيع الجوائز الذي سيقام في الفجيرة.

وقال علي عبيد الحفيتي، مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة: «هذه المسابقة لا تسهم فقط في اكتشاف المواهب الشابة، بل تعزز أيضاً التبادل الثقافي والفني بين الدول، مما يجعلها منصة مهمة لتعزيز العلاقات الثقافية العالمية».

وتابع مدير الأكاديمية: «إن المسابقة لا تقتصر على كونها منافسة، بل فرصة لتبادل الخبرات والتعلم من كبار الموسيقيين العالميين، ونهدف من خلال هذه المسابقة إلى تشجيع الأجيال على تبني الموسيقى كوسيلة للتعبير الفني».