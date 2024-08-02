اجتماع تنسيقي إماراتي صيني لبحث التعاون التراثي

المصدر: الشارقة - البيان

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عقد الخميس الاجتماع المشترك، الذي ضم عدداً من الجهات الحكومية في الشارقة ومجموعة من المسؤولين الصينيين، واستهدف متابعة تنفيذ مخرجات زيارة الوفد الحكومي إلى جمهورية الصين الشعبية والتي جرت مطلع يونيو الماضي، ومناقشة سبل التعاون المستقبلية.

شارك في الاجتماع الذي استضافه بيت الحكمة في الشارقة كل من عائشة ديماس المدير العام لهيئة الشارقة للمتاحف، وشيوهوان جاو رئيس التسويق في آسيا ممثلاً عن هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وأمجاد القصير المدير التنفيذي للدبلوماسية الثقافية بدائرة العلاقات الحكومية بالشارقة، ومن بيت الحكمة شارك كل من ميرة النقبي رئيس قسم التوعية ومدير قسم العلاقات الحكومية، وفاطمة المحمود مدير التخطيط الثقافي.

ومن الطرف الصيني، حضر الاجتماع كل من ليو يانغ مدير المركز الصيني للثقافة في أبوظبي التابع لوزارة الثقافة والسياحة في الصين، ويوان جيغوانغ السكرتير الثالث في السفارة الصينية في الإمارات، ولو جينغ مديرة المشاريع في المركز الثقافي الصيني في الدولة.

تفعيل التعاون

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث أن انعقاد الاجتماع يؤكد حرص الجهات الحكومية التي شاركت في الزيارة الأخيرة إلى الصين على تفعيل المخرجات والتوصيات التي أسفرت عنها الزيارة وبالتعاون مع الجهات المعنية في الصين الشقيقة، ويشمل ذلك تفعيل اتفاقيات التعاون ومذكرات الشركات التي تم إبرامها في عدد من المجالات الاقتصادية والثقافية والتراثية والبحثية، ومن بينها تنفيذ مبادرات مشتركة تتعلق بالنشر والترجمة والفنون التقليدية بهدف المحافظة على التراث الثقافي غير المادي لدى الطرفين، إلى جانب برامج التعاون العلمي مع المراكز البحثية والجامعات والمؤسسات الأكاديمية الصينية، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال العروض المتحفية والفعاليات والاهتمام بالكنوز البشرية الحيّة.

وأشاد المسلم بالاهتمام البالغ الذي أبداه المشاركون في الاجتماع لأداء دور مؤثر في الانتقال نحو مساحات وآفاق أكثر تنوعاً واتساعاً في التعاون والشراكة بين الطرفين، وبما يسهم في إنجاح الجهود الجماعية المشتركة وتنفيذ مبادرات حقيقية لتحقيق الأهداف المنشودة.