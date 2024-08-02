برنامج يوفر بيئة ملائمة لإعداد القادة الشباب

المصدر: الشارقة – البيان

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تنظم ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين برنامج التبادل الثقافي الشبابي في نسخته الأولى، والذي تستقبل من خلاله صباح (الأحد) وفداً شبابياً من وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالمملكة المغربية ضمن برنامج ثقافي سياحي ثري يمتد إلى عشرة أيام.

يهدف البرنامج في نسخته الأولى إلى توفير البيئة الملائمة لإعداد القادة الشباب في إطار شبابي يحقق الرؤى والتطلعات المستقبلية، ويبرز الدور الريادي لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، في تأهيل كوادر شبابية قادرة على المشاركة في صنع المستقبل، مؤكداً الدور الحيوي الفعّال لناشئة الشارقة في دعم التنوع الثقافي والتفاعل الحضاري البنّاء بين شباب العالم.

وتحرص ناشئة الشارقة من خلال البرنامج على تحقيق جملة من الأهداف أبرزها: تحقيق الارتباط بالنماذج القيادية في مختلف الدول ومعايشة تجاربهم الثرية، بناء قيادات شبابية ذات فكر استراتيجي تتسم بالعلم والمعرفة وإتقان المهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل وفق أعلى المعايير.

يضم جدول البرنامج مجموعة متنوعة من الزيارات والجولات الاستكشافية لأهم المعالم الثقافية في إمارة الشارقة بهدف إتاحة الفرصة للمشاركين بخوض تجربة ثقافية تسهم في تعزيز تواصل الثقافات في مختلف الجوانب المشتركة، إضافة إلى الأنشطة التفاعلية وورش العمل المهارية الإبداعية التي سيشارك بها الوفد المغربي ضمن معسكر ربع قرن للمهارات الحياتية.

وتسعى ناشئة الشارقة من خلال برنامج التبادل الثقافي الشبابي إلى تعزيز التواصل والتعارف وتبادل الأفكار بين شباب البلدين، بجانب تبادل التجارب مما يسهم في بناء قدرات الشباب وتفعيل أدوارهم للانخراط في برامج ثقافية مشتركة ونقل الصورة المشرقة عن حضارة وثقافة البلدين.