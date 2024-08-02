«سينينج إن ذا رين».. سحر هوليوود في دبي

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف دبي أوبرا العرض الموسيقي المسرحي «سينينج إن ذا رين» الحائز جائزة أوليفييه، وذلك خلال الفترة من 30 نوفمبر المقبل إلى 14 ديسمبر المقبل، ومن المتوقع أن يكون عرضاً مسرحياً استثنائياً يجمع بين سحر هوليوود الكلاسيكي والتقنيات المسرحية المبتكرة، في ظل تأثيرات هطول المطر التي تحبس الأنفاس.

يسلط العرض المسرحي «سينينج إن ذا رين» الضوء على كواليس انتقال هوليوود من الأفلام الصامتة إلى الناطقة، ويقدم رؤيةً مثيرة للاهتمام حول تلك الحقبة الفاصلة في هذا القطاع. وتضيء هذه الكوميديا الموسيقية كفاح نجوم الأفلام الصامتة وقدراتهم الفريدة على التأقلم مع ظهور الصوت، وتقدم رحلة مفعمة بالبهجة والفرح. يقدم العرض بعض الأغاني الشهيرة على غرار «سينينج إن ذا رين»، مثل:

«جود مورننج»، و«ميك إم لاف»، و«موزس سبوزس»، وغيرها من الأغاني. وقد نالت تلك الأعمال استحسان الجمهور حول العالم، كبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا واليابان وغيرها. وفي العرض يلتقي إبداع الرقص الحماسي مع التصميم الفخم للديكور، بالإضافة إلى السحر والرومانسية وروح الفكاهة المتأصلة في العرض للخروج بعرضٍ مذهل وساحر. ويصحب العرض مقطوعة «إم جي إم» الرائعة. لا يقتصر «سينينج إن ذا رين» على مجرد كونه عرضاً سيُقدم في دبي أوبرا، وإنما هو احتفاءٌ بالعصر الذهبي لهوليوود.