«العويس» تبحث التعاون مع «الثقافة العُمانية»

المصدر: دبي - البيان

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قام وفد من مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، برئاسة إبراهيم الهاشمي، المدير التنفيذي للمؤسسة، بزيارة إلى وزارة الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان بمسقط، وكان في استقبال الوفد إبراهيم بن سيف بني عرابة، المدير العام المساعد للفنون بالوزارة، وسعيد الصقلاوي، رئيس الجمعية العمانية للكتاب والأدباء.

وقد استعرض وفد المؤسسة سبل التعاون مع سلطنة عمان، واتفق الطرفان على إقامة فعاليات مشتركة في جوانب الثقافة والفنون، وكذلك تنظيم ندوات مشتركة في دولتي الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان.

وقد رحب إبراهيم بن سيف بني عرابة بوفد العويس، وأبدى رغبة الوزارة في تنظيم فعاليات مشتركة. وقال إبراهيم الهاشمي: «إن اللقاء مع المؤسسات الثقافية في سلطنة عمان يشكل دعماً قوياً لتعميم الفائدة، وتعزيز قيمة المعرفة في المجتمع».