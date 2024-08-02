«صيفك رواية 2024».. رحلات إلى 4 دول

المصدر: الشارقة - البيان

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تصحب الكتب القراء في رحلات خيالية إلى دول العالم، حيث يبحرون في ثقافات العالم المختلفة، لكنها هذا الصيف تتيح لهم فرصة السفر إلى تلك الدول في حملة «صيفك رواية» التي أطلقتها دار «روايات» التابعة لـ«مجموعة كلمات»، برعاية «طيران الإمارات» على مدار أربعة أسابيع، مخصصة كتاباً واحداً من إصداراتها للقراءة في كل أسبوع من أسابيع الحملة التي تستمر حتى 25 أغسطس الجاري.

توفر الحملة للقراء فرصة الفوز بتذاكر سفر من «طيران الإمارات» إلى دول مؤلفي الكتب الأربعة، إذ يتعين على القراء تقديم مراجعات وعروض تقديمية عنها.

ومشاركة هذه المراجعات مع حسابات دار «روايات» على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تسجيل ونشر فيديو يلخص فيه المشارك الكتاب الذي قرأه، حيث ستشرف لجنة متخصصة على تقييم المراجعات والعروض، واختيار الفائزين والإعلان عن أسمائهم في ختام الحملة.

تعكس الحملة إيمان دار «روايات» بأهمية القراءة وتشجيع أفراد المجتمع على الاستفادة من الإجازة الصيفية في التعلم والمطالعة والكتابة والاستمتاع بالقراءة، وترسيخ أثرها الإيجابي لدى القراء.

وتدعم طيران الإمارات مبادرة روايات للعام الثاني، بما ينسجم مع التزام الناقلة بتعزيز التواصل مع المجتمع المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبناء جسور التفاهم بين الثقافات في جميع أنحاء العالم.

تفتح الحملة باب التنافس للفوز بتذكرتي سفر إلى البحرين، بتقديم القراء مراجعة لكتاب «مدن داخلية» للكاتبة البحرينية غدير الخنيزي التي تروي فيه سيرتها الأدبية في أروقة المنامة وباريس ومينيابوليس، وتتعمق في دلالات مصطلح «الفلانور» وعبور الفضاءات الحضرية وتأمل التصاميم المعمارية، وانعكاساتها على النفس والهوية واستكشاف الذات.

ويتنافس القراء للفوز بتذكرتين إلى تركيا، بعد تقديم مراجعة لكتاب «رسائل سوريا وفلسطين»، للكاتب التركي يوسف أكشورا، الكتاب الذي يحوي 30 رسالة وثقها خلال زيارته إلى سوريا ولبنان وفلسطين في عام 1913، ووصف فيها ما رآه وعايشه وجربه في تلك البلدان ومدارسها وجامعاتها وحياة الناس فيها بمختلف دياناتهم وتوجهاتهم، بأسلوب أدبي فريد يجسد جماليات أدب الرحلات.

«هيبة الجمال»

أما مراجعو كتاب «هيبة الجمال» للكاتبة بييداد بونيت، فيتنافسون للفوز بتذكرتي سفر إلى إسبانيا، إذ يتناول الكتاب قصة حياة الفتاة فابيولا التي لم تلب معايير الجمال الأسرية والمجتمعية بسبب رأسها المفلطح وجسدها الهزيل، ويعيشون صراعها الدائم مع صورتها الذاتية والمقاييس الجمالية والشعور بالدونية، والأثر الذي تركه هذا الصراع الداخلي على طفولتها وحياتها وعلاقاتها الأسرية والمدرسية والمجتمعية.

البرازيل

أما مراجعو كتاب «كلاريس ليسبكتور.. المجموعات القصصية» للقاصة والروائية البرازيلية كلاريس ليسبكتور فسيحظون بفرصة للفوز بتذكرتي سفر إلى البرازيل. يشمل هذا الكتاب المجموعات القصصية الست التي كتبتها المؤلفة منذ بداية الستينيات حتى منتصف السبعينيات، وهي:

«روابط عائلية» بترجمة مارك جمال، و«الفيلق الأجنبي»، و«سعادة سرية»، و«أين كنت ليلاً»، و«درب آلام الجسد» و«رؤية البهاء» بترجمة سعيد بنعبد الواحد.

إلى جانب تذاكر السفر إلى تلك الدول في ختام حملة «صيفك رواية»، تقدم «روايات» جوائز أسبوعية للمشاركين في المراجعات والعروض التقديمية وتقييمات القراءة للكتب الأربعة.