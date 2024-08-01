«أليس في بلاد العجائب» بعد غدٍ في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مسرح «ثياتر أوف ديجتال آرت» في دبي، عن استضافة عرض «أليس في بلاد العجائب»، وذلك من 3 حتى 31 أغسطس الجاري، في تجربة بانورامية تأسر الحواس، وتجسد الرواية الشهيرة بأسلوبٍ مميز وغير مسبوق.

ويوفر العرض المسرحي، المقتبس عن رواية لويس كارول الشهيرة، مشاهدة ممتعة لمغامرات «أليس» الشيقة، ضمن تجربة غامرة لا مثيل لها. ويجمع بين مهارة سرد القصص والتكنولوجيا المتطورة والفن، ليقدم للجمهور تجربة مثالية لا تضاهى.

ويحظى الجمهور بفرصة التعرف إلى شخصية «أليس»، التي تلتقي بمجموعة من الشخصيات المذهلة خلال رحلتها، فتدخل في عالمٍ من الأحجيات المعقدة، وتشارك في حفلة الشاي مع شخصية «مات هاتر» غريبة الأطوار، ليتبع ذلك سلسلة من المغامرات تبدأ بملاحقة القطة «شيشاير»، وتنتهي بالوقوف أمام ملكة القلوب في حديقتها الخاصة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت آنا ماجريتسكايا، المديرة الإدارية لمسرح «ثياتر أوف ديجتال آرت»: «انطلقت رحلة الأعمال التي تجمع بين التقاليد والابتكار في المسرح قبل خمس سنوات تقريباً.

ويحظى عرض «أليس في بلاد العجائب»، بمكانة خاصة لدينا، حيث وجدنا منذ البداية أن هذه القصة الكلاسيكية للكاتب لويس كارول، هي الخيار الأمثل لتقديم تجربة بانورامية مبتكرة ومفعمة بالمشاعر. وتسعدنا استضافة العرض المذهل، الذي يجسد القصة المحببة، بأسلوب جديد يناسب مختلف الأعمار».