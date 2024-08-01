مكتبة محمد بن راشد تثري المشهد الثقافي في أغسطس

المصدر: دبي - البيان

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تنظم مكتبة محمد بن راشد، خلال شهر أغسطس الجاري، مجموعة ثرية من الفعاليات الثقافية والتعليمية والفنية المتنوعة، تشمل الورش العملية، والمحاضرات التوعوية، والندوات التثقيفية التي تناسب مختلف الفئات العمرية والاهتمامات؛ وذلك في إطار جهودها لتعزيز الإثراء الثقافي والتعليمي للمجتمع.

وتنطلق أولى الفعاليات بالتعاون مع مستشفى الجليلة، حيث ستنظم المكتبة محاضرة توعوية مميزة للخبيرة في مجال الطب النفسي، الدكتورة براءة ضهير، تحت عنوان «تأثير صدمات الطفولة على النمو العاطفي لدى الأطفال».

والتي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي حول القضايا النفسية والتربوية المهمة، وتأثيرها المباشر على حياة الأطفال ومستقبلهم. وتسلط المحاضرة الضوء على تأثيرات صدمات الطفولة العميقة على النمو العاطفي، وكيفية التعامل معها بطرق علمية مدروسة.

وفي إطار دعمها للكتابة والكتّاب الجدد، تنظم المكتبة أمسية قرائية لأصحاب الإصدارات الأولى، تقديراً لأولى نتاجاتهم الأدبية وتشجيعاً لمسيرتهم الكتابية، حيث يتبادل الكتّاب والقرّاء تجاربهم الأدبية ويحتفلون بإنجازاتهم الأدبية في جو من التأمل والإلهام.

الخط العربي

وبالتزامن مع اليوم العالمي للخط، تعقد مكتبة محمد بن راشد، جلسة حوارية مع الفنان الإماراتي مطر بن لاحج، يديرها الإعلامي بدر العوضي، حيث تسلط الجلسة الضوء على الخط العربي بين الإبداع والتجديد، ودوره كوسيلة للتواصل الثقافي.

إضافة إلى عدد من الموضوعات المهمة في عالم الخط، إلى جانب استعراض التجربة الخاصة لـ«بن لاحج» مع متحف المستقبل. وتنظم المكتبة، ورشة عمل تفاعلية حول أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وأساسيات ومهارات برمجة الروبوتات، إلى جانب مناقشة مستقبل هذه التقنية الحيوية. وتعقد الورشة تحت إشراف المدرب محمد الشامسي، وبمشاركة نخبة من المهتمين والمتخصصين.

كتابة الرسائل

وتُعقد ورشة عمل بعنوان أسس كتابة الرسائل الرسمية في اللغة العربية للمدرب محمد حسنين، حيث سيقدم مجموعة من الطرق التي تهدف إلى تعزيز مهارات الكتابة والمراسلة ضمن سياقات العمل المختلفة والتواصل مع الجهات الرسمية. وتعد الورشة فرصة متفردة لتعلم أسس وقواعد صياغة الرسائل بشكل فعّال ومتقن.

وفي إطار دعمها لريادة الأعمال، تنظم مكتبة محمد بن راشد، جلسةً حوارية مع رائدة الأعمال الإماراتية ابتهال الناجي، والتي ستسلط الضوء على أسس انطلاق المشاريع التكنولوجية، وكيفية مواجهة التحديات التي تواجه رواد الأعمال الجدد.

ومن ريادة الأعمال إلى التاريخ، واحتفاءً باليوم العالمي للغة الهوسا، تعقد جلسة حوارية بعنوان «لغة الهوسا: تاريخ أدب وعلاقات لغوية»، والتي يقدمها كل من الشاعر علي لون، والكاتب عبدالله سابو، للحديث حول تاريخ وأدب وعلاقات لغة الهوسا، وأبجديات هذه اللغة ومساهماتها الثقافية المهمة. ويتخلل الجلسة عزف موسيقي وأغانٍ من التراث الهوساوي.

عروض موسيقية

واحتفاءً بـ«يوم المرأة الإماراتية» وتكريماً لدورها البارز في إثراء المشهد الثقافي والفني في دولة الإمارات، ستقدم المكتبة فعالية مميزة بمشاركة مجموعة من العازفات الإماراتيات اللواتي سيقدمن عروضاً موسيقية رائعة في جلسة صباحية تعكس التراث والثقافة الإماراتية، وتسلط الضوء على إبداعات المرأة الإماراتية في مجال الموسيقى.

وتختتم مكتبة محمد بن راشد، فعاليتها مع ورشة عمل تدريبية بعنوان «احتراف التصوير بعدسة الجوال» للمدرب المحترف منصور المنصوري، والذي يشارك خبرته مع الحضور حول فنون التصوير بواسطة عدسات الجوال، وأسرار التصوير الفوتوغرافي بأسلوب بسيط ومباشر.

ولزوّار المكتبة الأطفال نصيب من فعالياتها المميزة، حيث تنظم ضمن برنامجها للشهر الجاري وخلال الفترة ما بين 5 إلى 15 أغسطس، مخيماً صيفياً للأطفال.

ضمن مبادرة «صيفنا ثقافي»، والذي يتضمن جلسات متنوعة وورش ملهمة باللغتين العربية والإنجليزية، خاصة للأطفال من عمر 7 ـ 12 عاماً. وتهدف المبادرة إلى توفير بيئة تعليمية تفاعلية تسهم في تنمية المهارات وتعزيز القراءة والشغف بالمعرفة ونشر الثقافة بين شرائح المجتمع والأجيال الجديدة.