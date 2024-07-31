«فندق ديتكريت بي» يفوز بـ «كريستو وجان - كلود»

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي، بالتعاون مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، وتحت رعاية كريمة من الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، اسم المشروع الفائز بجائزة كريستو وجان - كلود 2024، وهو العمل الفني الهندسي «فندق ديتكريت بي»، لسارة فرحة وخالد شلخة.

وسارة فرحة هي مهندسة معمارية ومخططة حضرية تتميز بشغف كبير بعلوم المواد وحلول التصميم التي تعالج الاحتياجات والمواضيع ذات الحساسية العالية والبيئة.

وخالد شلخة هو مهندس كيميائي يبرز بمهارته في معالجة المشكلات الثقافية والاقتصادية والسياسية المتداخلة. وأسس سارة وخالد «استديو ديتكريت»، وهو استديو للمواد المبتكرة والتصميم يدمج علوم المواد مع التصميم. ويمزج «فندق ديتكريت بي»، وهو عمل فني هندسي علوم المواد المبتكرة مع الوعي البيئي.