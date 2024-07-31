«أحلام سعيدة».. رحلة في أسرار العقول ورموز الرؤى

المصدر: دبي ــ البيان

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تمتاز الأحلام والرؤى برموزها الغامضة التي تعبر عن مشاعرنا الداخلية وتكشف عن أسرار ما يحدث في عقولنا أثناء النوم، ويتطلب تحليل هذه الرموز ومعرفة معانيها فهماً عميقاً لنظريات علم تفسير الأحلام ومناهجه المختلفة، وهو ما يتجلى في برنامج «أحلام سعيدة» الذي يقدمه الدكتور خالد العنبري عبر أثير إذاعة «نور دبي» التابعة لـ «دبي للإعلام».

حيث يسعى من خلاله إلى تقديم تحليل علمي للأحلام والرؤى على ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، إلى جانب شرح مبادئ تفسير الأحلام والعلوم المرتبطة به، ما يجعل البرنامج مصدراً مُلهماً للمعرفة.

شروط

ويتفرد برنامج «أحلام سعيدة» بما يُقدمه من معارف واسعة تتعلق بأصول علم تفسير الأحلام وقواعده، وأحوال المفسر لها والشروط التي يجب أن تتوفر لديه ليتمكن من ممارسة هذا العلم الذي يمتاز بتعقيداته وتفاصيله العميقة.

حيث يحرص مقدمه في أول فقرة من البرنامج على شرح معاني الرؤى الصادقة وعلاماتها وكيفية التفريق بينها وبين أضغاث الأحلام، وإبراز أهمية العلوم المرتبطة بذلك، ما يساهم في رفع مستوى الوعي لدى الجمهور حول هذا العلم وأهميته وكيفية تحليل رموزه المختلفة، وفق قواعد وأسس علمية واضحة.

أسس علمية

وفي هذا الإطار، يقول الدكتور خالد العنبري: «يعتبر تفسير الرؤى والأحلام علماً متكامل الأركان له مدارسه ومناهجه المختلفة، وهو ما نسعى إلى توضيحه من خلال برنامج «أحلام سعيدة» الذي نقوم خلاله بتفسير الأحلام التي يرويها مستمعو الإذاعة، من خلال تحليل رموزها بأساليب شيقة.

ونستند في ذلك على أسس علمية ودينية، ما يجعل البرنامج أشبه بمنصة تفاعلية تساهم في تقديم فهم أعمق للرؤى والأحلام وما تحمله من معانٍ مختلفة»، موضحاً إنه يسعى عبر فقرات البرنامج إلى توضيح علامات الرؤى الصادقة، إلى جانب شرح بعض العلوم المتعلقة بها وتبسيط مفاهيمها وإيصالها إلى المستمع بطريقة سلسة وممتعة.

رسالة خاصة

وتابع: «الأحلام تمثل نافذة على ما يدور في عقولنا، ولكل حلم رسالة خاصة، ومن خلال تحليل رموزه وشيفراته يمكن استكشاف بعض الأمور التي تساعدنا على تحسين جودة حياتنا».

يشار إلى أن برنامج «أحلام سعيدة» يبث على الهواء مباشرة في تمام الساعة السابعة مساءً أيام الأحد والثلاثاء والخميس، ويتضمن فريق عمله محمد عمر وإسراء الهاشمي في التنسيق والمتابعة.