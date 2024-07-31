مكتبة محمد بن راشد.. «صيفنا ثقافي» بامتياز

المصدر: دبي ــ البيان

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في إطار رؤيتها لتعزيز الشغف بالمعرفة ونشر الثقافة بين شرائح المجتمع والأجيال الجديدة أعلنت مكتبة محمد بن راشد، عن مبادرة «صيفنا ثقافي»، والتي ستستمر على مدار الموسم الصيفي، بهدف توفير بيئة تفاعلية تعليمية، تسهم في تنمية المهارات وتعزيز القراءة خلال العطلة الصيفية، عبر سلسلة من الفعاليات وورش العمل التثقيفية والتعليمية المميزة.

وتشمل المبادرة مخيماً صيفياً للأطفال من عمر 7 إلى 12 سنة، حيث يبدأ 5 أغسطس المقبل، ويستمر حتى 15 منه، ويضم سلسلة من ورش العمل والجلسات التعليمية، التي تعزز من طاقات الأطفال الفكرية، وتمنحهم الفرصة للإبحار بمخيلاتهم في عالم مليء بالمعرفة والإبداع.

وينقسم المخيم إلى مجموعتين من الورش باللغتين العربية والإنجليزية، حيث يمكن للراغبين بالمشاركة التسجيل في اللغة، التي تناسبهم من البداية مع اشتراط حضور جميع ورش المجموعة، التي تم اختيارها.

وتقدم المكتبة خلال الأسبوع الأول من المخيم تسع ورش باللغة العربية تضم: ورش «ما لون الدبدوب؟»، و«الرسم على الأشكال»، و«مشغول بالحلول»، إلى جانب تنظيم جلسة قرائية بعنوان «قصة وفكرة»، وأخرى تعليمية إبداعية حول «صنع الشموع»، و«خزان الذكريات».

وتختتم المكتبة الأسبوع الأول من مخيمها الصيفي بجلسة تفاعلية بعنوان «فلسفيشن»، تليها ورشة «تصميم الأساور»، و«مختبر الأفكار»، والتي ستشمل مجموعة من الأنشطة الممتعة وجلسة قراءة قصصية لاستكشاف كيفية توليد الأفكار الخاصة بالقصص.

ورش فنية

ويتضمن الأسبوع الثاني من مخيم المكتبة الصيفي تسع ورش باللغة الإنجليزية، حيث ستنظم ورشة لتعلم اللغة الإنجليزية، تليها ورشة لتعلم صناعة «صينية الجازمونايت» الصديقة للبيئة، وجلسة تعليمية لتطوير مهارات الأطفال في مجال الرياضيات.

بالإضافة إلى ورشة حول «العلوم»، و«الروبوتات» لتعلم كيفية تصميم وبرمجة الروبوتات، وكذلك ورشة إبداعية فنية بعنوان «الرسم على اللوحة». وتختتم فعاليات المخيم بثلاث ورش، تشمل «الفيزياء»، ثم ورشة «التلوين»، وجلسة «الكتابة باللغة العربية».

وتدعو المكتبة جميع أولياء الأمور الراغبين بإشراك أطفالهم في المخيم الصيفي، إلى زيارة موقع المكتبة الرسمي www.mbrl.ae، ومتابعة منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، حيث يتم إتاحة رابط خاص للتسجيل والالتحاق بكل أسبوع من المخيم الصيفي.

500 كتاب

وضمن فعاليات مبادرة «صيفنا ثقافي» الثقافية والمجتمعية أعلنت مكتبة محمد بن راشد وتحت شعار «من مكتبتنا إلى مكتبتك»، عن توفير 500 كتاب وعنوان بمواضيع متنوعة ومجانية لجميع زوارها بمختلف فئاتهم العمرية، والمتوفرة على أرفف خاصة في كل مكتبة من مكتباتها التخصصية التسع، وذلك خلال زيارتهم للمكتبة في شهر أغسطس.

وبالتزامن مع الفعاليات الصيفية تنظم مكتبة محمد بن راشد، على مدار الأسبوع الأول من شهر أغسطس مسابقة ثقافية معرفية ترفيهية بجوائز قيمة للزوار، والتي ستتضمن مجموعة من الأسئلة العامة حول مكتباتها الفرعية التسع وكتبها ومحتواها المعرفي، حيث يمكنهم البحث عن الإجابات بين أروقتها وكنوزها المعرفية.

والجدير ذكره أن مكتبة محمد بن راشد تحرص على تبني وتفعيل العديد من المبادرات المجتمعية الثقافية، التي تسهم في خلق بيئة تعليمية وتفاعلية، وتعمل على تطوير المهارات وتعزيز الثقافة بين جميع أفراد المجتمع، خاصة الأطفال والشباب، كما تؤكد أهمية استثمار وقت الإجازة الصيفية بشكل إيجابي، وتوفير فرص لتنمية المواهب واكتشافها، إلى جانب تشجيع الإبداع والابتكار في المجالات الثقافية المختلفة.