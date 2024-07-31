95 ورشة عمل تثقيفية في «مدهش» خلال الصيف

المصدر: دبي ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستضيف عالم «مدهش»، أحد أكبر الوجهات الترفيهية والتثقيفية الداخلية التي تقام سنوياً خلال فصل الصيف، 95 ورشة عمل تثقيفية هذا العام بهدف توفير تجارب ملهمة وثرية للعقول الشابة في إطار الاحتفال بمرور 25 عاماً على انطلاقه.

وتعد ورش العمل، التي تُقام بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية في دبي جزءاً من برنامج حافل بالأنشطة الترفيهية والتثقيفية والتجارب الشيقة التي تُقام داخل مركز دبي التجاري العالمي في القاعات من 3 إلى 8، يومياً من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساءً من الاثنين إلى الخميس، ومن الساعة 10 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل من الجمعة إلى الأحد.

ويُقام عالم «مدهش»، الذي يعد أحد أبرز فعاليات «مفاجآت صيف دبي»، بتنظيم من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة و«دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي.

قضايا مهمة

تسلط شخصيتا «مدهش» و«دانة» المحبوبتان في دبي الضوء على عدد من القضايا المجتمعية المهمة هذا الصيف في برنامج ممتع وترفيهي يقدم منهاجاً عملياً وتثقيفياً يهدف إلى تحفيز الفضول وتعزيز تجارب التعلُّم الغنية لدى الجميع.

وجرى تصميم ورش العمل والعروض المسرحية بالتعاون مع شرطة دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والدفاع المدني بدبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الصحة بدبي، ووزارة تنمية المجتمع.

تتطرق ورش العمل إلى مجموعة من المواضيع المهمة مثل الإسعافات الأولية، والسلامة، والاستدامة، وإعادة التدوير، والعادات الصحية، وغيرها الكثير، وتقدم أنشطة متنوعة ذات طابع تثقيفي لجميع أفراد العائلة، بدءاً من تسليط الضوء على أهمية السلامة الوقائية من الحرائق مع الدفاع المدني بدبي، وحتى المشاركة في الأنشطة الفنية لإعادة التدوير مع وزارة تنمية المجتمع.

حيث يمكن للزوار الصغار الاستمتاع برحلة تثقيفية تفاعلية هذا الصيف، وإضافة إلى ورش العمل، تقدم هيئة الصحة بدبي للزوار الصغار فحوصات مجانية للعين وفحوصات للأسنان بهدف تعزيز الوعي بأهمية الكشف المبكر والرعاية الوقائية.

شخصيات شهيرة

وتستضيف ورش عمل عالم «مدهش» مجموعة من أشهر الشخصيات الخاصة بالجهات الشريكة، بما في ذلك شخصية «سالم» التابعة للدفاع المدني بدبي، إضافة إلى شخصيتي «نور» و«حياة» التابعتين لهيئة كهرباء ومياه دبي، حيث يمكن لزوار عالم «مدهش» معرفة المزيد عنهم، إضافة إلى الحصول على جوائز وهدايا رائعة.

وتعد ورش العمل إحدى الطرق العديدة للاستمتاع بأسعد اللحظات وصنع ذكريات لا تنسى مع شخصيتي «مدهش» و«دانة» في عالم مدهش خلال دورة العام الحالي من «مفاجآت صيف دبي»، حيث يضم عالم مدهش أكثر من 170 لعبة ومنطقة جذب تمتد على مساحة 22,000 متر مربع، ويقدم أجندة فعاليات حافلة بالعروض الحية والألعاب الممتعة وورش العمل المفيدة وغيرها الكثير.