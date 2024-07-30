وفاة الكاتبة الإيرلندية إدنا أوبراين عن 93 عاماً

المصدر: لندن ــ أ ف ب

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توفيت عن 93 عاماً الكاتبة الإيرلندية إدنا أوبراين، وفق ما أعلنت دار النشر «فابر بوكس» أول من أمس.

وجاء في بيان صادر عن دار النشر على منصة إكس «توفيت (أوبراين) السبت 27 بعد صراع طويل مع المرض»، واصفة إياها بأنها «واحدة من أعظم الكتاب في عصرنا».

وقال الرئيس الإيرلندي مايكل دي هيغينز إنه علم بوفاة «صديقته العزيزة» أوبراين «بحزن كبير». وأضاف في بيان أنها كانت «واحدة من أبرز الكتاب في العصر الحديث». وحازت المؤلفة العديد من التكريمات، من بينها جائزتا الخدمة الرئاسية المتميزة (في إيرلندا).