30 متدرباً اختتموا ورشة مسرحية في كلباء

المصدر: الشارقة ــ البيان

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اختتمت أول من أمس بالمركز الثقافي لمدينة كلباء، ورشة التمثيل المسرحي التي نظمت في إطار الدورة الحادية عشرة من البرنامج التدريبي السنوي الذي تقيمه دائرة الثقافة بالشارقة، تحت عنوان «دورة عناصر العرض المسرحي»، ويهدف إلى إعداد وتأهيل الراغبين في المشاركة بمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة الذي تنظم دورته الجديدة في الفترة من 22 إلى 27 سبتمبر المقبل.

وشهد حفل ختام الورشة الذي حضره أحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح بالدائرة مدير مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، تقديم مجموعة من اللوحات التمثيلية القصيرة؛ جسد المتدربون من خلالها المعارف والخبرات الأدائية التي تعلموها في الورشة، التي أشرف عليها الفنان إبراهيم سالم، وشارك فيها نحو 30 متدرباً، واشتملت على محاضرات نظرية وعملية حول تاريخ ومناهج فن التمثيل المسرحي، واستمرت عشرة أيام بواقع ثلاث ساعات يومياً.

وأشاد إبراهيم سالم بإقبال المشاركين على الورشة، والتزامهم وحرصهم على التعلم، وقال إن الورشة ركزت على تمكين المشاركين من التقنيات الأساسية لفن التمثيل، وتبدأ من تحليل النص، ثم تخيل الدور، والتدرب على تشخيصه عبر الأداء الحركي، والتعبير الصوتي والإيمائي والإشاري.

مشيراً إلى أن التطور الذي ظهر في أداء العديد من المتدربين في اللوحات التي شهدها الحفل الختامي، هو ثمرة لاستمراريتهم في دورة عناصر العرض المسرحي. وثمن بورحيمة جهود المشرف الفني على الدورة الفنان إبراهيم سالم وقدم له شهادة تقديرية؛ كما قدم شهادات المشاركة للمتدربين.