13 مبدعاً في ملتقى الشعر العربي الـ3 بالسنغال

المصدر: داكار ـ «البيان»

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وفي إطار مبادرة الملتقيات الشعرية في أفريقيا؛ شهدت جمهورية السنغال انطلاق النسخة الثالثة من ملتقى الشعر العربي الذي نظمته إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة، بالتعاون مع نادي السنغال الأدبي بمشاركة 13 شاعراً وشاعرة.

أقيم الملتقى في العاصمة داكار، بحضور ممثل سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى السنغال أشرف البلوشي، ود. فاضل غي رئيس نادي السنغال الأدبي، إضافة إلى ممثلين لمؤسسات سنغالية ثقافية وأدبية، ونخبة من الشعراء والأدباء.

وألقى محمد الهادي سال، منسق الملتقى، كلمة شكر فيها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه المستمر للثقافة والشعر العربي، مؤكداً أن هذا الدعم كان له الأثر الكبير في نجاح الملتقى وتعزيز العلاقات الثقافية. وتضمن الملتقى جلسات شعرية أدارها الشاعر السنغالي عبد الكريم غاي.