ورش الكتابة في الإمارات.. مواهب تتطلع لمستقبل إبداعي مشرق

المصدر: دبي ـ رشا عبدالمنعم

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترتبط الثقافة القرائية ومخرجاتها ذات الصلة بفروع الآداب، بتنمية المهارات والابتكار في قطاع النشر من خلال جهود المؤسسات الثقافية.

وكذلك الكتاب المحترفين، ما يسهم في الكشف عن أعمال استثنائية، وتلعب ورش الكتابة الإبداعية في الإمارات دوراً كبيراً في الكشف عن مواهب شابة من كتاب وأدباء، ليسهموا في الإبداع المستقبلي.

وتهدف الورش إلى إثراء المشهد الثقافي بإصدارات متنوعة تواكب متطلبات المثقف والمجتمع الإماراتي وبيئته الغنية بالتفاصيل والتقاليد المتوارثة، وتهتم بميول الجيل الجديد، لكتاب شباب، ما يؤسس قاعدة ثقافية مجتمعة شديدة الاعتزاز بعروبتها ولغتها.

بيئة إبداعية

وحول أهمية ورش الكتابة الإبداعية في دعم الحراك الثقافي للمواهب الشابة وتدريبها على أهم خطوات الكتابة مثل القواعد النحوية والإملاء من خلال ممارسة الكتابة النصية والتحريرية والقصصية، لفت محمد الحبسي، مدير إدارة الآداب بالإنابة في هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» إلى أهمية تنظيم ورش الكتابة الإبداعية، وقال:

«تمثل ورش الكتابة الإبداعية منصات حيوية تسهم في دعم أصحاب المواهب الناشئة وتطوير أدواتهم، وتنمية مهاراتهم في مختلف أشكال الأدب، كما تساعد في مد الجسور بين الأجيال الأدبية والطاقات الشابة، ما ينعكس إيجاباً على المشهد الثقافي المحلي»، منوهاً إلى حرص «دبي للثقافة» على تهيئة بيئة إبداعية تتواءم مع طموحات وتطلعات أصحاب المواهب الناشئة، وتعكس جهودها الهادفة إلى تحفيز الحركة الثقافية، وإبراز إبداعات أبنائها وإنتاجاتهم المختلفة.

وتابع: «تسعى «دبي للثقافة» من خلال ما تنظمه من ملتقيات أدبية ودورات تدريبية وورش عمل إبداعية متنوعة إلى تحفيز روح الابتكار لدى الشباب وفتح الآفاق أمامهم وتشجيعهم على إطلاق العنان لأفكارهم والتعبير عن رؤاهم الإبداعية وتجسيدها على أرض الواقع من خلال أعمال أدبية جديدة، ما يعزز حضورهم في المشهد الأدبي ومساهمتهم في النهوض بقطاع الثقافة والفنون المحلي وضمان استدامته وتطوره».

مؤكداً على أهمية ودور ورش الكتابة الإبداعية في إتاحة الفرص أمام الطاقات الإبداعية للتفاعل والتواصل مع الكتاب والمثقفين المخضرمين في الدولة وتبادل الأفكار معهم والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في تطوير مهاراتهم.

خبرات وقيم

وقالت الكاتبة الإماراتية عائشة مصبح العاجل: عادة ما ينتسب لورش الإبداع من لديهم الرغبة الحقيقية للاستفادة والبناء على المعارف الأولية وغالباً ما يكون المشرف متفهماً لهذه الرغبة فيعمل على تعزيز المهارات وإكساب المنتسبين أفضل الممارسات والخبرات الذاتية والمعرفية المكتسبة كذلك التراكمية، علماً أن الورش الخاصة بالكتابة الإبداعية عامل مساعد لتجويد موهبة أدبية لديها حضور وتحتاج إلى صقل ورعاية عبر التوجيه والإرشاد.

وتابعت: من خلال طبيعة الورش التي يقدمها الكتاب المحترفون والمتخصصون ومساقاتها وموضوعاتها تسهم هذه الورش بلا شك في قياس قدرات وجمال تقنيات المواهب الشابة ومواطن القوة والإبداع في النصوص خلال الورش مما يضع بين أيدينا مجموعة مميزة من الناشئين.

وأكد الباحث والكاتب الإماراتي الدكتور محمد حمدان بن جَرْش السويدي أن تنمية مهارات الأجيال الفنية واللغوية سيسهم كثيراً في الارتقاء بجودة الأعمال الإبداعية المحلية ووصولها إلى أفضل المستويات وهي فرصة كذلك لاكتشاف المواهب الأدبية الشابة ودعمها وتحفيزها على الممارسة الثقافية الصحيحة، وأضاف:

ومن خلال مشاركتي في العديد من الورش الكتابية فإن فرصة اكتساب المهارات متبادلة بين المدرب والمنتسب في ظل أجواء إبداعية ملهمة يستلهم كل منهم تداعيات الكلمة وتأويلات النص للخروج إلى ما وراء النص من خيال وإبداع يثري الكتابة والفكر كون أن ورش الكتابة الإبداعية هي بالفعل أداة فعالة لتنمية وتطوير المهارات الأدبية للمواهب المحلية، ما ينعكس إيجاباً على جودة الإنتاج الأدبي ويسهم في نهضة الأدب المحلي وتقوية المحتوى الأدبي.

وفيما يتعلق بأهم ما يميز ورش الكتابة الإبداعية في الإمارات، أكدت الكاتبة الإماراتية مريم راشد الزعابي أنها تسهم بشكل كبير في تنمية مهارات المواهب الأدبية المحلية من خلال توفير بيئة داعمة ومحفزة للكتابة والتعبير الإبداعي.

وتابعت: تتميز هذه الورش بقدرتها على تقديم توجيهات عملية ومهنية للكتّاب الجدد والمحترفين، ما يساعدهم على تحسين أساليبهم وتقنياتهم في الكتابة، كما توفر فرصة للمشاركين لتلقي ملاحظات بنّاءة من مدربين ذوي خبرة ومن أقرانهم. هذا التفاعل المستمر يساعد الكتاب على التعرف على نقاط قوتهم وضعفهم والعمل على تطويرها.

كما تسهم هذه الورش في تعزيز الثقة بالنفس لدى الكتاب، مما يدفعهم إلى التجريب والابتكار في أساليبهم وأفكارهم الأدبية، وتُتيح الفرصة أمام المتدربين للتعرف على الأدوات والأساليب الأدبية المتنوعة، مثل تقنيات السرد، تطوير الشخصيات، وبناء الحبكة. وأضافت: إن ورش الكتابة الإبداعية تسهم في صقل مهارات الكتاب وتمكينهم من إنتاج أعمال ذات جودة عالية.